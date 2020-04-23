「負油價」重創油市信心　瑞銀估第3季需求恢復平衡、第4季供不應求

▲瑞銀預估，全球油價這季將繼續承壓，不過到了第四季可望出現供不應求。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

西德州中級原油（WTI）期貨價格史無前例跌至負值，重創投資人信心，瑞銀預期本季全球油價將繼續承壓，不過到第三季市場有望逐漸恢復平衡，同時隨著疫情趨緩下，布蘭特油價可望從目前的每桶20美元逐步回升，今年底可望來到每桶43美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室全球首席投資總監Mark Haefele表示，5月交割的WTI期貨（4月21日到期）在本周最低跌至每桶負40美元，最終收於每桶10美元，意味著部份期貨合約持有人需要付錢讓人將自己的原油拿走，因為儲油空間已到極限，而6月交割的WTI期貨價格也大幅下跌，以每桶13美元作收。

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瑞銀預期，未來幾周美國以及全球原油價格依然承壓，OPEC及其盟友（OPEC+）削減約10%全球供應量的協議要到5月份才生效，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情，石油需求幾乎下降20%，比起目前供過於求的現況，很可能只是杯水車薪。

不過，瑞銀分析，由於原油從產油國通過油輪運往消費國的速度緩慢，OPEC+減產的效應可能從6月份起才能完全顯現，預期第二季石油市場仍處於供過於求，但若疫情趨緩，對石油需求回升，第三季有望逐漸轉向供需平衡，到了今年第四季則出現供不應求。