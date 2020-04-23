報稅系列／史上最大規模！5大輕稅紓困措施　一張圖看懂

▲報稅民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少人可能在居家檢疫、隔離或者接受治療，也不少人因為訂單、收入減少，導致經濟上有困難，但是面臨5月繳稅及各式各樣的稅，讓民眾相當頭痛，財政部因應疫情，推出史上最大規模的輕稅、稅務紓困措施，並提供懶人包，讓民眾一張圖就可看懂。

一，紓困緩稅 自動延長報繳時間

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財政部表示，因疫情治療、隔離檢疫者，免申請、只要報繳時提出證明文件，綜所稅、營所稅、房屋稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅、扣繳義務人辦扣繳、使用牌照稅等，都延後收取。

另外，營所稅與綜所稅，不論是否居家檢疫或者是隔離，一律都可以延長到到6月底，不用提供任何資料。

而財務有困難者，在報繳期間可以向稅捐稽徵機關申請，不限繳納金額，延期最長1年，分期繳最長可以三年。

二，提前退稅 6月30日就可以領到退稅

財政部表示，今年綜所稅申報，首批退稅提前到6月30日，只要民眾在6月1日前申報所得稅，採網路申報、稅額試算電話語音回報或者5月11日以前人工或二維條碼在國稅局申報，都可以提前在6月底拿到退稅款，不用等到7月底了。

三，主動減稅 政府挺小老闆、小頭家

國稅局針對查定課徵營業稅的營業人，會視營業狀況主動調減，小老闆、小頭家也不用申請就自動減稅，情況嚴重者甚至不用繳營業稅了。

四，虧損可在10年內扣除 一般企業也免驚

營利事業、公司組織因為疫情虧損，也不用擔心，所產生的虧損依據規定可以在10年內減除，未來獲利時也可以輕稅，此項也不用提出申請。

五，補助、津貼免稅 政府美意不打折

紓困條例也通過，在疫情期間政府的依據紓困特別條例、傳染病防治法或其他法律發放，的津貼、補貼、補助等，通通免所得稅。如果民眾對於輕稅、稅務紓困仍有疑問，財政部也給提供專線電話0800-000-321，民眾可以專線諮詢。

▼五大輕稅紓困措施。（圖／財政部提供）