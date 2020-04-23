染疫在家隔離　病情突惡化卻被認定「無住院急迫性」...他隔日病逝家中

▲保健所判斷該名男性沒有立即住院的必要性，怎知男子卻在隔日病逝。（示意圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名52歲的男性日前因感染新冠肺炎在家中隔離休養，然而20日症狀卻突然加重，該男隨即聯絡保健所工作人員。保健所工作人員得知消息後，根據男子的症狀判斷「無立即住院之急迫性」，因此安排他繼續在家中隔離，隔日再住院治療，怎知隔天男子竟在家中病逝。消息一出也讓許多網友質疑，日本目前所推行的「無症狀、輕症患者在家隔離休養」政策是否還需要更完善的配套措施。

根據《日本放送協會》報導，這名住在埼玉縣白岡市的52歲男性日前感染新冠肺炎，但因症狀輕微，被當地保健所安排在家隔離休養。這名男子20日突然感覺症狀加劇，因此聯絡保健所工作人員，但保健所根據男子現有的症狀判斷「病情雖惡化，但不需馬上住院」，因此請男子先繼續在家休養，等到隔日再住院治療。

保健所雖安排男子21日住院接受治療，但男子還來不及就醫，21日當天就病逝家中，消息傳出後，震驚各界。日本日前為防止醫療資源崩潰，安排所有輕症或無症狀的確診案例待在家中休養隔離，將病床位留給重症患者，如果家中有老人或小孩等高危險群，則可前往防疫旅館療養。在此之前，無論症狀輕重，在日本只要確診新冠肺炎，原則上都會安排病患住院。

針對此事件，埼玉縣22日深夜緊急召開記者會並坦承，死者當時的確有在電話中提到病情惡化一事。但相關人員也表示，「我們定期都有和病患取得聯繫，掌握情報，然而當時並沒有出現任何病情會急遽惡化的徵兆，因此判斷無立即住院之必要。」才會安排隔日再住院治療。

埼玉縣知事大野元裕23日上午也針對此次事件向死者與家屬道歉。據了解，埼玉縣截至21日已有686人確診新冠肺炎，然而卻有高達半數的人被安排在家中休養。