印度富豪安巴尼身價飆至492億美元　狠甩馬雲重奪亞洲首富

▲安巴尼（Mukesh Ambani）是億萬富翁的商業大亨，是全球財富500強公司和印度市值最高的公司Reliance Industries Ltd.（RIL）的董事長。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



實習記者劉雪兒／綜合報導

臉書（Facebook）近日投資印度信實集團（Reliance Industries）旗下的電信公司（Jio Platforms），以57億美元買入百分之十的股權， 讓集團創辦人安巴尼的身價飆升至492億美元，打敗身價身價460億美元的阿里巴巴集團創辦人馬雲，再度成為亞洲首富。

根據《彭博》報導，安巴尼表示，「和臉書的執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）合作的核心，是一起將印度全面轉型為數字化，尤其是旗下的WhatsApp已經增加了印度23種日常詞彙。」

據悉，因為新冠肺炎的影響，安巴尼目前已損失了140億美元，可以說是亞洲財富跌幅最大的一位，而阿里巴巴集團控股有限公司的馬雲則損失了近10億美元。

值得一提的是，安巴尼經營的信實集團在印度橫跨了能源、石油、紡織、電信產業、天然資源及零售等產業。身價百億的他，曾砸下1億美元包下烏代布爾市（Udaipur）百年歷史的庭園，替寶貝獨生女伊莎（Isha Ambani）舉辦為期一週的豪華婚宴。