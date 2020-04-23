川普狂批北京防疫不透明　CNN打臉：之前還公開稱讚37次

▲川普表示與北京關係已成「過去式」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國已成為全球疫情最嚴重的國家，川普近期不斷公開表示「WHO真的搞砸了」，也批大陸「疫情資訊不透明」。但在此前川普其實公開稱讚過37次大陸的防疫成效，直到3月中旬輿論開始將矛頭轉向美國初期的疏忽，並有大陸官員指「美軍可能來武漢傳播病毒」，川普才大幅改變對北京的態度。

根據CNN報導，川普自1月美國有新冠病毒確診病例以來，一再讚賞與北京的關係，說大陸一直和美國CDC、WHO合作，1月24日更在推特上發文「代表美國人民感謝中國的努力以及透明度」，截至4月前共37次公開表揚與大陸的防疫成效。

▲▼川普先前多次稱讚大陸抗疫成效。（圖／翻攝自推特）

3月初川普的言論都還維持在「兩國維持聯繫，中國也不斷提供疫情資訊，與習的關係相當好」，直到3月20日，大陸外交部發言人趙立堅說「美軍可能來武漢傳播病毒」，川普才開始稱新冠肺炎為「中國病毒」，又加上3月中後美國確診人數急遽攀升，開始有人責怪川普政府初期疏於防疫，川普的說法才大幅度改變，批評WHO以大陸為中心，也懷疑武漢生物實驗室是病毒外洩起源。

川普在本月18日的記者會上坦言，與北京的關係已成為「過去式」，「在疫情開始前，中國本可以阻止卻沒有阻止，導致全世界都在受苦。」