立陶宛菁英聯名致函總統　籲支持台灣加入世衛

▲立陶宛國會友台小組副主席艾德梅納斯(Mantas Adomėnas)。(圖/翻攝自臉書)

文/中央社記者林育立柏林22日專電

逾200位立陶宛政壇和知識界菁英今天聯名致函總統,指台灣與立陶宛共享民主價值,呼籲立陶宛支持台灣參與世衛等國際組織,並在歐盟提出承認台灣的議題。不過總統瑙塞達回應說,只有聯合國會員才能成為世衛成員。

立陶宛國會友台小組副主席艾德梅納斯(Mantas Adomėnas)今天在推特公布一封立陶宛政治人物、學者、記者、作家聯名寫給總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)的公開信,204位連署人包含50位國會議員、6位歐洲議會議員和27位大學教授,引起立陶宛政壇矚目。

