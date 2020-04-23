CNN印尼報導「金正恩病危說」　大螢幕竟秀玄彬《愛的迫降》軍裝照粉絲炸怒

▲CNN印尼將玄彬照片使用在金正恩病危說的報導中。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩21日驚傳接受心血管手術後昏迷，震驚國際，然而CNN印尼21日報導金正恩病危消息時，竟在主播後方大螢幕的金正恩照片旁放上南韓知名演員玄彬在《愛的迫降》中的劇照，引發粉絲不滿。對此，該電視台緊急在新聞節目中公開道歉並表示一切都是失誤，希望藉此平息風波。

由玄彬與孫藝真主演的偶像劇《愛的迫降》講述了南韓富家女與北韓特級軍官的愛情故事，播出後一路爆紅，甚至在印尼當地也獲得超高人氣。怎知CNN印尼為了搭上偶像劇熱潮，竟在報導金正恩疑似因接受手術病危的消息時，在主播後方的大螢幕上秀出穿上北韓人民軍服的玄彬劇照，新聞播出後，隨即引發印尼網友討論，新聞畫面更在推特上瘋傳。

CNN印尼隨後也馬上在新聞時段針對此事公開道歉，並稱「這是致命的失誤」。CNN印尼在道歉聲明中表示，「該則有關北韓領導人金正恩的報導與南韓電視劇中利正赫一角並無任何關係。」，CNN印尼同時也強調，絕非故意。該電視台已將此道歉片段上傳至Youtube官方頻道。