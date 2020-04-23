新冠疫情各國斷運輸功能　全人類面臨「有糧食卻要大饑荒」窘境！

▲新冠疫情恐導致飢荒更加嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，不僅全球經濟受到影響，運輸的停擺問題也漸漸浮上檯面，過去非洲國家就已長期在饑荒當中受苦，仰賴外界運送捐贈物資與糧食，如今疫情蔓延不僅原先飽受飢餓之災的國家將雪上加霜，已開發或開發中國家也可能面臨糧食短缺的困境。

綜合外媒報導，聯合國世界糧食計畫署（WFP）20日發表《全球糧食危機報告》，提到在新冠億情的蔓延下，世界已經處於「飢餓大流行」的邊緣，若狀況持續下去，可能會有將近2.65億人瀕臨餓死的狀況。截至2019年底，全球55個國家地區有8.21億人飽受飢荒，1.35億人因為飢荒有健康危機狀態，WFP推估，疫情要是繼續，最壞的情況將會多1.3億人瀕臨餓死，這些國家包括葉門、剛果、阿富汗、敘利亞、蘇丹、尼日、委內瑞拉、海地等。

報告中指出，疫情爆發前，東非與南亞就已經面臨乾旱飢荒、甚至蝗蟲災害，2020年初已經是近年來最糟的情況，未料新冠肺炎爆發，多國運輸停滯，原先要寄送捐贈的物資被強迫暫停，後果可能不堪設想。WFP執行董事比斯利（David Beasley）呼籲G20各國伸出援手，各國農業部長訓會議中則承諾，將盡力確保糧食供應不因防疫限制受到影響。

此外，專家也憂心，因為各國關閉邊境、限制出入境、港口也受限，因此原物料的交易運輸也受到影響，這可能會讓部分國家面臨糧食短缺的情況，而這樣的情形也相當罕見，「食物與原物料並沒有缺乏，卻因為運輸而導致類飢荒的結果」。