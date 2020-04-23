「我死老百姓沒當過兵」！女醫師質疑回港到下船行程：怎能把責任怪到醫官？

▲林靜儀醫師。（圖／記者李毓康攝）



實習記者賴韻如／綜合報導

海軍敦磐石艦爆發群聚感染，截至目前28確診個案足跡遍布全台，引發社區感染隱憂。對此，身為醫師、前民進黨立委林靜儀就指出，「假如在航行過程中無法接收武漢（新冠）肺炎的通報定義，那麼，4/9回到左營軍港之後，一直到4/15放大家下船之間，做了什麼？」

林靜儀醫師昨（22）日在臉書PO文直言，「艦隊3/5出發，4/9回來；假如，假如在航行過程中無法接收武漢（新冠）肺炎的通報定義（我死老百姓沒當過兵），也不能把資訊傳回來指輝中心詢問，那麼，4/9回到左營軍港之後，一直到4/15放大家下船之間，做了什麼？」

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林靜儀醫師指出，醫官在航行過程能夠盡力照顧大家健康，甚至必要的話緊急手術，但是，「人在海上，誰能『確診』武漢（新冠）肺炎？甚至，即使有確診好了，能做的也只是隔離感染者，然後大家照常完成任務回來，不是嗎？把責任怪到醫官？」

▲磐石艦目前累計28人染疫。（圖／資料照／東森新聞）

林靜儀醫師也表示，指揮中心於4/1更新通報定義，加上嗅覺、味覺喪失；4/5再更新通報定義，刪除影像診斷肺炎，「我的意思就是不要怪醫官沒有照X光啦，增加不明原因腹瀉。」、「海軍聯檢小組的入境健康聲明只問發燒咳嗽或呼吸急促症狀，你們還活在2月嗎？」

她更補充，「如果4/14聯檢小組的上船檢疫有好好檢視每一個官兵的入境健康聲明卡，如果有把4/5指揮中心的通報定義更新在你們下船前的檢疫篩檢條件，今天事情不會搞成這樣。」

林靜儀醫師最後直言，根據疾管署的資料，396案4/12出現症狀，4/15自行就醫；398案4/13有症狀，4/17自行就醫，「如果4/14下船前聯檢小組根據通報定義，好幾位染病官兵在下船前就有機會接受檢查，然後進入負壓隔離病房；其他同船艦接觸者還沒下船就進入隔離檢疫程序，他們還會因為放假之後接觸了家人朋友，搞到必須被疫調交代隱私這樣的情況嗎？」

貼文曝光後隨即引發網友熱議，大家紛紛留言寫道，「真的佩服林醫師的專業見解，謝謝您對防疫的分析。」、「聯檢小組真的是關鍵，哪有人早上才搭好梯子，然後說早上八點半完成所有人檢疫的」、「認同，重點在回台靠港，聯檢小組做了甚麼??」、「之後，不論何種交通工具，只要入境台灣應該全都隔離檢疫14天。」、「需要聯檢小组的說明」、「聯檢小組的破洞，是問題核心！」