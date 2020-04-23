新冠肺炎「秋冬爆發第2波」遭亂引用　CDC主任狂提醒：跟流感交疊是關鍵！

▲美國疫情嚴重，CDC主任在預測，秋冬結合流感更可怕。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在美國造成嚴重疫情，不僅醫療單位繃緊神經，美國疾病控制與預防中心（CDC）日前也表示，恐怕將在今年秋季爆發第二波新冠疫情。然而這段話卻遭到眾人的誤解，甚至川普更打臉CDC對於疫情的擔憂，提到美國將會盡快開放，恢復到正常生活。

根據《CNN》報導，美國自去年9月開始流感傳染狀況就相當嚴重，雖有疫苗可以施打，但是仍有許多人因為流感住院，造成3.4萬人死亡，當時醫療體系就已有負擔，接著去年底爆發新冠疫情，瞬間加重醫護人員的工作。美國實行限制令之際，CDC主任芮斐德（Robert Redfield）表示，儘管美國現況出現緩和的曙光，但也預測2020年冬天可能會出現第二波疫情。

芮斐德這句話立刻引起在場人倒抽一口氣，主要是因為美國光消化此次疫情就已經相當辛苦，聽到第二波可能出現，擔憂全寫在臉上。芮斐德則強調，秋冬之際本就是流感肆虐的時候，若當時新冠肺炎並未完全被解決，很可能就成為「重疊的災難」，屆時美國可能將面臨另一場更嚴重的公共衛生危機。

芮斐德的一席話後來遭到各大媒體錯誤引用，並未了解到流感與新冠肺炎可能造成的災難，而是斷章取義的做文章。此外，美國總統川普更是在芮斐德推測二次爆發後，令人摸不著頭緒的說「美國將會在最快時間內恢復開放，讓所有人會到正常生活」。

截至23日上午，全美超過84萬人確診、死亡病例超過46000例。隨著居家禁令逐步取消，芮斐德提到，官員們更應該加強宣導社交距離的重要性，且必須大規模加強檢測，確認感染者，並透過接觸者追蹤來鎖定可能潛在的感染者，防止疫情進一步擴大。此外，他也指出，衛生官員也要把握夏天宣導接種流感疫苗的重要性，把因為流感住院的人數降到最低。