老父確診病危！全美封鎖無法探望　子女靠一通「30小時電話」深情道別

▲ 唐生前和家人留下的合照。（圖／翻攝自臉書／Abby Adair Reinhard）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）已經奪走全球18.2萬人的性命，疫情最嚴重的美國累計84.9萬人感染，其中4.7萬人死亡。來自德州的艾比（Abby Adair Reinhard）和許多痛失親人的美國人一樣，因禁足令而沒能見到父親的最後一面，所幸還能以一通長達30小時的電話與他道別。

41歲的艾比7日在臉書上寫道，她的父親唐（Don Adair）確診新冠肺炎，6日午夜前去世。在社交距離政策之下，艾比和分別在北卡羅來納州和丹麥的手足都無法前往探望，只能守著這通最後的電話，陪父親度過30個小時。

儘管他們看不見父親，也無法握住他的手，卻能透過彼此的嗓音共享回憶、表達情感，還可以一同吟唱父親過去在全家露營時彈著吉他唱的歌。艾比表示，她十分感激有這通電話，將父親和所有子女連接在一起，也讓早年拍的全家福重新鮮活。

76歲的唐不僅在子女生活中扮演重要角色，也是一名律師，擁有康乃爾大學（Cornell University）法律學位，更是整個社區的重要支柱，致力於協助人們創業並完成夢想。艾比表示，「他是我見過最聰明的人之一，非常謙虛、善良。」

但艾比提到，對病況嚴重的父親來說，道別尤其困難。他無法說話，透過電話都能聽見他痛苦的聲音。當他開始打嗑睡，艾比和手足會努力將他喚醒，不斷對著電話說道，「我們非常愛你，我們都在這裡，你的孩子都在這裡，爸爸。」最終在6日與父親告別。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。