創意「言論審查」修改中國使館投書　澳媒直諷：記者可能要入獄了

記者張方瑀/綜合報導

澳洲《每日電訊報》多次開槓中國,直指北京當局隱匿新冠肺炎疫情,讓中國駐澳洲大使館致信抗議,直指該報「字裡行間充斥著無知、偏見和傲慢」。《每日電訊報》該報也大動作刊文回擊,表示「若中國哪家媒體收到這種投書,旗下記者可能就要入獄了」,甚至將報紙文章仿照「審查制度」,直接將大使館的投書內容「黑框覆蓋」,刪改成一篇自白書。

中國駐澳洲大使館(以下稱大使館)本月初致信《每日電訊報》(The Daily Telegraph),批評該報多篇涉及中國的新冠肺炎相關報導,字裡行間充斥著無知、偏見和傲慢。大使館也針對「新冠病毒來源」、「武漢海鮮市場汙名」、「延誤通報疫情」、「質疑世衛公信力」、「中國搶購物資」等爭議點提出問題,文末更直批,拙劣的反華表演是否為抹黑中國努力的一部分?是否與某國某些媒體文章源自同一編劇?

《每日電訊報》編輯、評論家布萊爾(Tim Blair)先是撰文逐一回答問題,表示「若中國哪家媒體收到這種投書,旗下記者可能就要入獄了」。至於大使館強調病毒起源須依據科學判定,布萊爾狠酸,「中國外交部發言人也說過,是美軍將疫情帶到中國的。」至於世衛的公信力,他則直批,「世衛做過很多愚蠢的事」。

