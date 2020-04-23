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創意「言論審查」修改中國使館投書　澳媒直諷：記者可能要入獄了

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▲▼澳洲《每日電訊報》撰文諷刺中國駐澳洲大使館投書。（圖／翻攝自推特／@Chellaney）

▲澳洲《每日電訊報》撰文諷刺中國駐澳洲大使館投書。（圖／翻攝自推特／@Chellaney）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲《每日電訊報》多次開槓中國，直指北京當局隱匿新冠肺炎疫情，讓中國駐澳洲大使館致信抗議，直指該報「字裡行間充斥著無知、偏見和傲慢」。《每日電訊報》該報也大動作刊文回擊，表示「若中國哪家媒體收到這種投書，旗下記者可能就要入獄了」，甚至將報紙文章仿照「審查制度」，直接將大使館的投書內容「黑框覆蓋」，刪改成一篇自白書。

中國駐澳洲大使館（以下稱大使館）本月初致信《每日電訊報》（The Daily Telegraph），批評該報多篇涉及中國的新冠肺炎相關報導，字裡行間充斥著無知、偏見和傲慢。大使館也針對「新冠病毒來源」、「武漢海鮮市場汙名」、「延誤通報疫情」、「質疑世衛公信力」、「中國搶購物資」等爭議點提出問題，文末更直批，拙劣的反華表演是否為抹黑中國努力的一部分？是否與某國某些媒體文章源自同一編劇？

《每日電訊報》編輯、評論家布萊爾（Tim Blair）先是撰文逐一回答問題，表示「若中國哪家媒體收到這種投書，旗下記者可能就要入獄了」。至於大使館強調病毒起源須依據科學判定，布萊爾狠酸，「中國外交部發言人也說過，是美軍將疫情帶到中國的。」至於世衛的公信力，他則直批，「世衛做過很多愚蠢的事」。

大使館14日再度投書表達抗議，而這次《每日電訊報》選擇在15日將這份投書，仿照「審查制度」，直接將內容「黑框覆蓋」，刪改成一篇自白書，再刊登到報紙上。此舉讓大使館在官網怒發聲明，批評該報「混淆黑白，顛倒是非，嚴重歪曲了基本事實」、「『新聞自由』不是蓄意散佈虛假訊息和不負責任言論的『擋箭牌』」。

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