金正恩疑躲「第二官邸」遠距統治　衛星照曝：豪華濱海別墅剛建馬場！

▲ 金正恩去年12月底攜妻子李雪主騎白馬上白頭山。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩「病危說」震驚全球之際，另有說法指出，他正停留江原道港口城市的別莊（北韓稱「特閣」），也是他繼平壤的辦公室以外，最常到訪的別墅兼辦公場所。南韓媒體23日爆料，北韓去年才將這棟別墅的飛機跑道用地改建為馬場。

南韓情報當局22日表示，金正恩掌權後本就經常前往元山別莊，將其視為第二個家，推測他應在附近秘密視察。日本《產經新聞》則報導，此地幾乎成為金正恩的「第二官邸」。

南韓政府人士依然認為，金正恩和親妹金與正、親信趙永元等人正在元山正常活動。《中央日報》23日報導，推測金正恩待在別莊時透過秘密傳真接受報告並發號施令。知情人士也透露，別墅裡的設備不比平壤的勞動黨廳舍差。

《中央日報》分析Google Earth衛星照發現，別莊內有10幾棟大型建築，還有足球場等設施，不僅可以辦公，還可享受各種休閒活動。

元山別莊位於市中心西北方約2公里處，東臨東海（日本海），南北則有溪流，西側為大型人造池，杜絕外人進入。面海一側有碼頭，讓金正恩可以乘船移動或享受水上摩托車。根據北韓官媒，去年8月24日試射飛彈時，由於路況不佳，金正恩便是乘船抵達發射場。

衛星照判讀結果指出，別莊附近也鋪有金正恩專用綠皮火車的鐵道及車站，月台皆設有屋頂，避免上下車的模樣曝光。當局2014年還將南北向一條長540公里的土地建為飛機跑道，但在2019年下半年改建為馬場。

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