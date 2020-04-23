德國要求「全民強制戴口罩」下周開始　部分地區抓到違規就開罰

▲德國民眾外出戴上口罩。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

德國16邦最新宣布，從下周一（27日）開始，將強制要求民眾，進入店家或搭乘大眾運輸時必須戴上口罩；預計這項命令將於當地議會表決通過。當局還強調，戴口罩不代表人們就可以不遵守社交距離。

截至23日上午，根據約翰霍普金斯大學疫情地圖數據，德國總共報告15萬648例確診、5315人死亡，是在西班牙、義大利與法國之後，歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫情慘重的國家之一。德國16邦全數要求，民眾27日開始外出購物與搭乘大眾運輸時必須戴口罩。

據了解，德國有部分邦上周就已要求民眾戴口罩，至於口罩材質則沒有硬性規定，自製的布口罩也可以作為保護措施。當局還說明，就算戴口罩，也要與他人維持社交距離。

歐洲疾病預防控制中心近期發布報告指出，口罩可以預防人們藉由咳嗽或打噴嚏而傳播飛沫。雖然不少歐洲國家都曾建議公民戴口罩，但直到3月底，奧地利才成為該地區首個強制要求戴口罩的國家。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）本周警告，德國仍處於疫情大流行的「初期」。她敦促民眾遵循相關防疫規範，如果到時病情復發，那是非常可恥的。

《英國廣播公司》（BBC）報導，疫情爆發以來，世界衛生組織（WHO）表示，只有病患或是照顧患者的人需要戴口罩；研究表明，勤用肥皂洗手更有效果。不過包括奧地利、捷克與斯洛伐克等國，都強制要求民眾外出戴口罩。西班牙已開始向通勤的公民發放口罩。法國則承諾，如果所有居民都希望戴口罩，政府將生產足夠的產量。

德國東北部梅克倫堡－西波美拉尼亞（Mecklenburg-Western Pomerania）宣布，若發現人們搭乘大眾運輸時沒戴口罩，將予以開罰25歐元（約台幣820元）。其他邦則尚未制定明確的懲處措施。

德國西南部的萊茵蘭-伐爾茲（Rhineland-Palatinate）則表示，孩童5月初開始陸續回到學校後，將獲得可重複使用的口罩。同時，巴伐利亞（Bavaria）要求，27日開始，年齡7歲以上（含）者都必須戴口罩。不過，也有部分政界人士懷疑戴口罩的效用，這可能會帶來一種錯誤的安全感。