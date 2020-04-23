義大利連署向中國索賠　擬讓「全球參與」要求北京為疫情負責

▲新冠肺炎衝擊義大利。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成至少18萬人喪生，美國密蘇里州開全美第一槍，向中國政府提告索賠。一度成為歐洲疫情重災區的義大利，民眾近日也成立連署網站，打算集體提告中國政府。

《中央社》引述義大利媒體Adnkronos報導，義國非營利組織「歐洲一體」（Oneurope）領頭發起行動，針對疫情向中國政府求償。這個計畫的負責人裴洛尼（Ferdinando Perone）提出國際健康規約，若有國家發生重大流行病，必須於24小時內通報世界衛生組織（WHO）。他認為，北京當局並未履行這點，必須負責。

發起集體訴訟的網站已經上線（https://www.covid19classaction.it），裴洛尼說明，網站打算在4到5月間連署，等到6月時進行法律行動。他估計起碼超過50萬人會參與連署，向中國索賠的金額或許超過1000億歐元（約新台幣3兆2667億元）。

另外，義大利消費者權益保護協會（Codacons）也打算控告中國政府。該組織主席芮恩齊（Carlo Rienzi）說明，由於國內的消保法規還不完備，正與美國法務公司進行商討，預計於美國提出讓全球都可參與的訴訟案。

疫情衝擊經濟的同時，北義知名滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）一家四星旅館「郵務飯店」（Hotel De La Poste）也透過義大利法院向中國衛生部提出訴訟。這家有著近兩百年歷史的飯店指責，北京當局未能及時向世衛通報疫情，原本飯店訂房全滿，最後卻遭受巨大損失。

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