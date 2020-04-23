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美股道瓊漲456點　台指期開盤上揚68點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊上漲 456.94 點。回頭看台指期今（23）日開盤上漲 46 點，來到 10,268 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

華爾街預期美國會將推出更多的刺激方案，加上油市買氣回溫，能源股反彈，德儀財報優於預期，道瓊收漲近 500 點。回頭看台指期今（23）日開盤上漲 46 點，來到 10,268 點。

美股道瓊指數上漲 456.94 點，或 1.99%，收 23,475.82 點。標普 500 指數上漲 62.75 點，或 2.29%，收 2,799.31 點。那斯達克指數上漲 232.15 點，或 2.81%，收 8,495.38 點。費城半導體指數上漲 93.43 點，或 5.88%，收 1,682.12 點。

請繼續往下閱讀...

美國參議院日前通過 4840 億美元救助法案，目前已送交眾議院表決，預期眾院最快週四批准，同時，美國總統川普也透露，美政府下步將討論基礎建設等多項刺激法案。

Harvest Volatility 交易部主管 Mike Zigmont 表示，新冠肺炎（COVID-19）病例何時會急劇下降，何時人們會有信心恢復正常經濟，目前還沒有定案，較樂觀的答案可以觀察 5 月中旬的情況，但悲觀的話則可能要將觀察期延長至10 月。

截至今早8：47，台指期上漲 43 點，來到 10,265 點。

ET快訊
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