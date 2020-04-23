　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《紐時》：美官員稱「中國散布假消息」掀疫情恐慌、擴大政治分歧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國密西根州一名男子揮舞國旗，抗議當局延長「居家令」。（圖／路透）

▲《紐約時報》引述美國官員消息表示，中國特務散布假消息，掀起疫情恐慌。圖為密西根州一名男子揮舞國旗，抗議當局延長「居家令」。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，美國6名官員表示，中國特務採用俄羅斯網軍的策略，散布關於新冠肺炎的假消息，掀起疫情恐慌，目的就是為了分化美國社會、擴大政治分歧。他們指出，這些假消息不只在社群媒體上傳播，甚至以加密訊息、簡訊的形式流入民眾手機，這種手法前所未見，不但更難追查，也令人擔憂。

《紐約時報》引述6名來自不同政府機構的美國官員說法指出，中國特務自從疫情爆發以來，就採用俄羅斯網軍的策略，在各大平台上散布疫情假消息，試圖分化美國社會、擴大政治分歧。他們認為，許多州的居民已經對於禁令公開表達不滿，因此相關影響令人憂心。

▲▼ 美國紐約,新冠肺炎,口罩（圖／路透）

▲官員指出，特務透過社群媒體、簡訊或者加密訊息散布假消息。圖為疫情期間的紐約街景。（圖／路透）

官員們指出，特務會創辦假的社群帳號，或者利用加密傳訊應用程式、簡訊散播訊息，如此一來研究者與執法單位就更加難以追蹤，這是之前從未見過的策略，令人擔憂。此外，歐洲國家也遭遇類似危機，許多訊息不斷強調歐盟國家在危機中不團結，同時讚美中國「捐贈外交 」。

據了解，官員們拒絕透露是依據何種情報，才將假消息與中方連結在一起。他們表示，必須保護監測北京活動的來源與方法。

官員們針對中國散播假消息提出警告，這項主張也獲「民主保障聯盟」（ Alliance for Securing Democracy）、「新美國安全中心」（Center for a New American Security）最近的發現所支持，相關研究預計下個月發表。

▲▼美國華府實施社交距離政策，等待進入商店的民眾排隊時保持距離。（圖／路透）

▲美國3月中旬曾出現「川普封鎖全國」的假消息。圖為民眾等待進入商店時排隊保持距離。（圖／路透）

報導中指出，美國社群媒體3月中旬出現一則假消息，聲稱總統川普將要實施全國封鎖，甚至派遣軍隊，訊息在48小時內被瘋傳，國家安全會議（White House' s National Security Council）甚至必須為此發布澄清聲明。

其中2名受訪官員表示，他們認為中國特務並沒有自行製造封鎖的消息，而是刻意誇飾、放大現有訊息，只要資訊內容足以吸引大眾注意，如此一來不須更多努力，就能讓民眾自行轉發，達到散布的效果。

中國外交部發言人趙立堅（Zhao Lijian）於21日發表聲明回應，「相關言論全屬無稽之談，不值得駁斥。」他先前也在17日反駁了美國所稱「提供錯誤資訊、疫情缺乏透明度」的指控，「我們呼籲美國停止政治操作，整頓國內秩序，更加關注對抗疫情，重振經濟。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
女星卸下藝人身分「神隱教瑜珈」　改名低調上課全被拍
丫頭做健康檢查哭了！　一測才知道：身體狀況很不好
23歲爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要「36000元塔位」選擇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普宣布簽署「60天移民禁令」：保護偉大的美國勞工！

義大利5/4起「逐步解除封鎖」　新增病例急降至2556創新低！

駐韓美軍分攤費用「南韓曾開價」　川普喊不公平：我拒絕了！

沒戴口罩狂咳！巴西總統「反對禁足令」被罵爆　隔日急喊冤

梅克爾也發聲！呼籲中國「透明面對新冠病毒源頭問題」

CNN知名主播「節目中宣布染疫」！自曝症狀僅咳嗽…仍會持續工作

美國「單日激增2.6萬例」！紐約疫情減緩…州長嘆：死亡數仍高得嚇人

要求「WHO譚德塞下台」！全球連署人數飆升「逼近100萬大關」

紐西蘭28日降至第3級警戒「部分企業復工」　澳洲維持禁令

川普讚「全美檢測418萬人」重大里程碑！擴大10兆紓困法案…明日達共識

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

台北市要封城「不是在做自嗨的」柯文哲宣布：下週正式桌上演習

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

狂挖墓穴埋死者、加護病房擠爆！巴西亞馬遜「醫療體系逼近崩潰」

《紐時》：美官員稱「中國散布假消息」掀疫情恐慌、擴大政治分歧

新加坡延長封城爆珍奶之亂！何晶轉PO一句話洩情緒　網大呼要哭了

川普宣布簽署「60天移民禁令」：保護偉大的美國勞工！

台女故意打噴嚏要新加坡人閉嘴　星國檢方起訴「恐關半年罰10萬」

紐時：疫情下台灣積極援外　挑戰中國添本錢

五角大廈：無跡象指金正恩對北韓軍隊失去控制

全球破262萬人確診　18萬人病死「三分之二在歐洲」

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

蓬佩奧促中國允許察看實驗室：這裡面正研究複雜病原體

美股道瓊漲456點　台指期開盤上揚68點

銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆！　北院凌晨裁定3嫌交保

新冠病毒「糞便中存在時間」比呼吸道長！　載量峰值出現得更晚

瘋電影／海上鋼琴師4K數位修復　史詩級的1900傳

狂挖墓穴埋死者、加護病房擠爆！巴西亞馬遜「醫療體系逼近崩潰」

連外牆都沒蓋好！永和「爛尾樓」成治安死角　傳都更有望　　

支隊長哽咽：穿白軍服30年最痛苦！沒對不起大家　副司令參謀長衝上前拿電話

海軍染疫引爆社區大流行？　醫曝「最強防疫網」靠全民疊加

小蜘蛛決心戒酒一周！　隔天早上門鈴一響…死侍燦笑送「一大瓶琴酒」：哈哈哈

搭小黃「後座小情侶忍不住了」　老司機直擊「LIVE咿咿啊啊」傻爆眼！

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

國際熱門新聞

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

北韓醫療團曾來台見習　

北京趁疫情向台港伸手　蓬佩奧籲各國向中國究責

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

外媒列全球25抗疫英雄　名單竟有她

太晚宣布大流行？譚德塞：時機正確

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

台灣增援教廷20萬口罩　教宗回應了

臨盆媽後座快生產　車禍瞬間「嬰兒噴出產道」

9歲女童玩電纜「被吊上15m高空」工人搬床逼跳

公共場所討啪　業餘AV女優判緩刑

威尼斯運河重生　水母出現了

何晶轉PO「一句話」　網：要哭了！

川普飯店申請延繳月租　次子出面證實

更多熱門

相關新聞

疫調表曝！前醫官揪2缺失　揭密長官令兵看病兩次就扣假

疫調表曝！前醫官揪2缺失　揭密長官令兵看病兩次就扣假

海軍敦睦艦隊包括磐石艦、康定艦和岳飛艦700多名官士兵疫調症狀表曝光，一名前海軍陸戰隊醫官揪出兩項缺失，像是症狀只有兩種能選，出國史沒歐美，僅中港澳地區。他透露，曾遇過有人生病求診，但阿兵哥的長官卻放話，看病兩次扣一天假，等於衝擊到生病但想休假的軍人看診意願，增加傳染風險。

川普宣布簽署「60天移民禁令」

川普宣布簽署「60天移民禁令」

台灣封城？楊志良曝「破防關鍵」

台灣封城？楊志良曝「破防關鍵」

「陳道輝零負評好長官」海軍基層私訊曝：對社會很失望

「陳道輝零負評好長官」海軍基層私訊曝：對社會很失望

菲媒刊陳時中專文：世衛需要台灣

菲媒刊陳時中專文：世衛需要台灣

關鍵字：

紐約時報美國中國假消息資訊戰情報世界疫情新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

北韓醫療團曾來台見習　

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

需不需要封城？賴清德回應了！

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

北京趁疫情向台港伸手　蓬佩奧籲各國向中國究責

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面