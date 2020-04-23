紐時：疫情下台灣積極援外　挑戰中國添本錢

▲阿滴募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供）

文／中央社記者尹俊傑紐約22日專電

新冠肺炎大流行，台灣與中國分頭積極援外。紐約時報報導，台灣獲得抵抗北京企圖孤立的機會，期盼將防疫成果化為地緣政治勝局，並削弱中國藉抗疫宣稱專制體制優越的論述。

總統蔡英文4月初宣布捐贈全球1000萬片口罩，協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，歐美政要紛紛讚揚，微軟（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）與老牌藝人芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）也稱讚台灣是防疫典範。

副總統陳建仁本週接受紐時專訪時說，台灣必須積極爭取國際參與，「這是一個讓人們了解台灣是優良世界公民的好機會」。

在北京阻撓下，台灣遭世界衛生組織（WHO）等國際組織拒於門外。陳建仁形容，台灣因中國而淪為全球公衛領域孤兒，「病毒無國界，我們希望經過此次疫情，台灣成為抗疫典範，有機會和各國分享我們的知識、經驗及技術」。

根據中央流行疫情指揮中心，截至22日，全台累計確診426例，其中6人死亡。

報導提及，台灣及早實行旅行限制、篩檢入境旅客、動用儲存多年的防護裝備，確診與死亡人數遠低於許多國家，不必採取痛苦且代價高昂的封鎖措施，職業棒球賽事甚至能在閉門情況下開打。

台灣成功防堵疫情之餘，近期向美國等疫情嚴重國家捐贈印有Made in Taiwan（台灣製造）字樣的口罩，傳達「台灣能幫忙」理念，北京當局卻一再指控台灣「以疫謀獨」。

紐時分析，「台灣能幫忙」訊息背後是台灣在抗疫援外領域多管齊下挑戰北京。

北京希望以口罩、呼吸器等物資援助疫情嚴重國家，能改變輿論風向，迴避外界對中國隱匿資訊以致疫情惡化的質疑。台灣則發揮口罩與醫療設備製造強項，開闢援助物資另一道來源，立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）21日在推特發文稱讚台灣捐贈是「名副其實的團結之舉」。

更廣泛觀察，國際社會探究中共慣於隱匿實情產生的代價之際，台灣政府歡迎公民參與和媒體檢視，展現自信形象。

蔡總統也採取更公開的外交策略，近期在推特上與日本首相安倍晉三交換鼓勵訊息，隨後在社群網路上廣泛傳播。北京一直企圖防止台灣有這類公開與外國領袖交流的機會。

報導指出，台灣爭取突破的作為存有風險。疫情爆發初期，台灣禁止口罩出口，並暫緩中國大陸人士入境，已引起中國官方不滿。中共對內推動大規模監控人民、拘捕香港民主派人士等強勢作為之際，兩岸對立態勢可能進一步升高。

不過，台灣人民展現他們無懼來自中國的威脅。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日宣稱台灣人身攻擊後，台灣上萬人參與群眾募資，買下紐時全版廣告，並鼓勵網友使用#TaiwanCanHelp等標籤，提升台灣能見度。

這則廣告的英文文案寫道：「誰能孤立台灣？沒有人。因為我們樂意幫忙。」