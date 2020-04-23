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歐盟23日視訊峰會討論「聯合發行病毒債券」　聚焦財政復甦政策

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文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

歐盟成員國領袖23日召開視訊峰會，聚焦財政復甦政策，先前南歐國家傾向聯合發行新型冠狀病毒債券，但遭德國、荷蘭反對，能否達成共識或推出折衷方案受到矚目。

▲▼歐洲旗,歐盟,歐洲聯盟,歐洲國旗。（圖／路透）

▲南歐國家傾向聯合發行新型冠狀病毒債券。（圖／路透）

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創歐洲，歐洲聯盟23日下午將召開成員國領袖視訊會議。歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）最新表示，這場峰會將聚焦在冠狀病毒大流行帶來的影響，強調克服這一場危機前方還有很長的路要走。

米歇爾指出歐元區各國政府在4月9日達成5400億歐元（約新台幣17.6兆元）緊急借貸計畫，可用於因應疫情短期衝擊。現在各國需要達成共識的議題就是關於歐洲復甦基金。

自從疫情在歐洲大陸蔓延以來，歐洲會員國在以一致立場對外方面遇到難題，繼一開始禁止出口醫療設施的爭執外，現在對財政措施方面更是出現重大分岐。

義大利與西班牙力爭歐盟應該發行「冠狀病毒債券」（coronabond），認為應由歐盟會員國共同承擔債務，但德國、荷蘭等國傾向採取嚴格控制支出，並反對任何債務分攤機制，也憂心事後會有陷入主權債務危機的風險。

德國荷蘭等被視為「節儉的北方」國家，過去一段時間被義大利及西班牙一再要求改變心意共同承擔風險，明天南北歐能否達成共識或推出折衷方案受到矚目。（編輯：楊昭彥）

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