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台達電《鯨碳之歌》徵件比賽　開跑

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▲▼台達電《鯨碳之歌》徵件比賽　開跑。（圖／業者提供）

▲台達電《鯨碳之歌》徵件比賽　開跑。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

台達電舉於世界地球日啟動《鯨碳之歌》對白、改編影片徵件競賽，分為對白組與改編組，以影像力、故事力、創意力為評分面向，對白組首獎獎金3萬元、而改編組首獎獎金更高達15萬元，徵件自4月22到6月10日止。

台達電品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，《鯨碳之歌》是遠赴位於南太平洋赤道附近的東加王國取景、歷時3個多月的海底拍攝之作，透過台達8K投影技術，除了震撼畫面，影片中聽見座頭鯨母女神秘的呼喚，在全球疫情嚴峻的現在，期待參賽者能發揮想像力，讓座頭鯨母女之間的對話，為大家帶來輕鬆與溫暖。

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《鯨碳之歌》導演中川西分享，他首度嘗試以8K解析度拍攝座頭鯨，由於8K攝影機體積大，水下移動較不便，同時又必須保持恰當距離避免驚擾鯨魚兼顧對焦清晰，讓整體拍攝充滿挑戰。座頭鯨寶寶身長約5米，若在寬約六米的300吋8K銀幕上呈現，觀眾就幾乎能感受到鯨魚的實際大小，希望透過壯觀的影像讓大家走入難得一見的海洋環境。

台達電子文教基金會執行長張楊乾表示，今年成立滿30週年的台達基金會，希望透過《鯨碳之歌》海洋環境紀錄片，讓大眾了解鯨魚對地球環境的貢獻，也期盼此次競賽在徵求創意的同時，吸引更多人才投入海洋保育。

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