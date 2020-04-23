《財富》雜誌列全球25抗疫英雄！名單有她...台網友：哈哈XD

▲財富雜誌列出全球25名最偉大的抗疫領導者。（圖／翻攝自Fortune官網）

記者陳致平／台北報導

美國《財富》雜誌（Fortune）近日公布全球最偉大的25名抗疫領袖名單，向世界各國的抗疫英雄致敬，新冠肺炎疫情「吹哨人」李文亮排名第一，第三名則是阿里巴巴集團創始人馬雲。有台灣網友檢視這份名單，發現新加坡總理李顯龍排名12，但防疫屢屢受外國媒體稱讚的台灣，卻榜上無名，這樣的結果讓不少網友略感失望。

根據《財富》雜誌21日公布一份名單，在新冠肺炎肆虐全球之前，從來沒有一種疾病對人類的健康和日常生活造成如此嚴重的威脅。報導強調，今年的領袖名單將榮光歸給這25位英雄，他們是在關鍵時刻引領世界、團結世界的領導者，入選者分別來自醫學界、企業界、政府等。

▲因疫情病逝的武漢中心醫院眼科醫師李文亮。（圖／翻攝《生命時報》）

領袖名單的第一名是首位示警新冠肺炎的吹哨者李文亮，事後他仍繼續在第一線工作，直至1月底確診、2月7日逝世，享年34歲。

第三名則是企業家馬雲，自疫情爆發以來，他捐贈超過1億件以上的物資到150多個國家和地區，尤其是拉丁美洲和非洲。直至4月中截止，馬雲已經捐出超過1800萬片口罩。

新加坡總理李顯龍排名第12，報導中指出，新加坡是中國境外最早確認冠狀病毒的國家之一，近三個月以來，星國新冠肺炎死亡人率仍保持在低點，該國政府迅速控制邊境、得以有效管控疫情。

除此之外，榜上的知名人物包含排名第10的美國微軟公司創始人比爾．蓋茲（Bill Gates）、排名第16的知名流行樂歌手蕾哈娜（Rihanna）、排名第20名的德國總理梅克爾。





▲蕾哈娜捐款500萬美元對抗新冠疫情。（圖／CFP）

這份名單被轉到PTT八卦版引起熱烈討論，不少人對此感到詫異，紛紛表示，「沒有陳時中」、「新加坡表示？一天增加1000例還可以上榜？」、「台灣人自嗨成這樣，結果國際上人家根本不鳥你」、「大部分都是捐錢名單嗎」、「買榜買榜」、「蕾哈娜XD哈哈」、「雜誌名稱就告訴你在選什麼了」。

有網友認為這份名單有欠公允，事實上台灣的防疫成果多次受到外媒稱讚，還登上國際期刊。美國史丹佛大學教授C.Jason Wang，3月初在《美國醫學會雜誌》（JAMA）撰文，指出台灣防疫的處理流程值得他國借鑑。美國有線電視新聞網（CNN）則於4月中旬以專題形式報導「4大防疫成功國」，整理了台灣、冰島、德國與南韓的防疫措施，同時彙整出12項值得各國學習的重點。

▼多數網友對25人名單不甚滿意。（圖／翻攝PTT）