多次在公共場所討「啪」　業餘AV女優朵兒獲判緩刑

▲▼業餘AV女優梅文朵兒獲判緩刑。(圖／阿肯色州警方提供)

國際中心／綜合報導

阿肯色州瓊斯伯勒市(Jonesboro)警方看遍了業餘AV女優梅文朵兒(Mayven Doll)在Pornhub頻道的所有影片後，跑到她的家裡逮捕了她和她的丈夫卡洛威(Derek Calloway)。原名萊絲莉塞申斯(Leslie Sessions)的朵兒和丈夫本周雙雙承認3項「不雅暴露罪」。

阿肯色州警方表示，這些X級影片的內容顯示，朵兒多次在公共場所討「啪」。當中包括在一家餐館的桌子前「自我安慰」、以及在公園裡「表演性行為」。還有一段影片更顯示，她在一家適合闔家光臨的的百貨商場裡努力「取悅」卡洛威。

一名員警作證時說，另外有影片顯示朵兒在一處「家得寶」(Home Depot)賣場的停車場裡穿著「內置振動器」短褲，同時把一個物件置入她的「菊花」裡。

此案發生在2017年夏天，有人向警方檢舉她夫妻倆的脫序行為，瓊斯伯勒市警方仔細檢視Pornhub的整個目錄錄，然後於難在同年7月跑到他們家裡、當著孩子的面前把這對夫婦逮捕，孩子們都被嚇壞了。卡洛威在被捕時供認：他們把拍攝的內容以每月900英鎊(約3.3萬元新台幣)的價格賣給Pornhub。

▲業餘AV女優朵兒和丈夫卡洛威同時被捕。（圖／阿肯色州警方提供)

卡洛威當時獲保釋後，曾在臉書上大爆己的遭遇，沒想到獲得熱烈迴響。他禁不住開開玩笑說：「我這輩子 從未見過有那麼多人要求加入成為我的好友。」

朵兒與卡洛威本周雙雙承認3項「不雅暴露罪」。透過認罪協商，他夫妻倆各自獲判緩刑12個月以及罰款950英鎊(約3.5萬元新台幣)。他們既逃過牢犾獄之災、也不會被登記為「性犯罪者」。