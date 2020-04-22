學霸投資密技！你才剛起床他已工作2小時　33歲已「財富自由」仍超拚

圖文／鏡週刊

3歲開始學珠心算，小一就代表國家征戰，台大高材生胡升鴻，從小就是人生勝利組；但光鮮亮麗的背後，其實是紀律、耐力及意志力的展現。現在他將這股不服輸精神，轉向投資研究，同樣也發光發熱。

胡升鴻的媽媽，從小對兒子栽培不遺餘力。「他從3歲開始學珠心算，為了比賽，一天要練8小時，一般小朋友都坐不住，但他邊打算盤邊哭，好勝心及耐力特別強。」媽媽笑說，從小訓練下，現在他對數字特別敏感，看財報、估獲利，他都能快速反應有沒有撿到便宜。

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「記得當時老師跟我說，如果全國大賽拿到第一，以後學費就全免。我就衝著這句話拚了，一天練8小時，就是為了賭一口氣，就是好勝心強。」現在，胡升鴻也將兒時參賽的拚勁，帶到了成人投資世界。

他說，「商業世界不斷改變，好公司的樣貌必需靠大量閱讀而來。所以我每天早上4點就起床閱讀，那時很安靜，讀書效率最好。當大家起床時，我已經先工作兩小時了。」但因為思緒多，腦袋經常停不下來，胡升鴻也會逼自己放鬆，或靜坐冥想、或爬山運動，都是投資日常的重要調劑。

CMoney創辦人李岳能認為，胡升鴻是他見過少數既有創意、又有執行力的年輕人；「記得當初他來公司應徵投資軟體相關職務時，坦言自己雖然念資訊，但不擅長寫程式，研究了古今中外成功人物後，便決定以巴菲特作為模範，將投資當作畢生職志。」他說，大學剛畢業、年僅23歲，就能清楚知道自己要什麼，並付諸行動，這點很不容易。

投資要成功有很多種方式，胡升鴻以巴菲特為目標，將股神的投資邏輯，嚴格落實在自己的操作日常中；面對疫情來勢洶洶，他從容不迫地說，「持續挖寶、專注價值被低估的公司就對了。」

胡升鴻投資小檔案：

33歲的胡升鴻，大學時就立定志向，以投資為業；將股神巴菲特視為人生導師的他，26歲便累積千萬資產，現在手上管理資金達上億元。

出生：1987

現職：管理數億資產、阿升投資討論區版主

經歷：珠心算國手、補教創業、投資軟體專案經理

學歷：台大資訊系

投資心法：

盡量不留現金、持股押滿押好

以換股方式，買進超跌好股、賣出超漲標的

鎖定本益比12倍以下標的，超過20倍找賣點



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