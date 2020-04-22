川普自己飯店撐不住！向美國政府申請延繳806萬月租...次子出面證實了

▲川普國際飯店。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

川普集團（The Trump Organization）旗下位在華府的川普國際飯店（Trump International Hotel）受到疫情影響，業績不如預期，除了先前已經大裁230多名員工外，近日再傳出已經向美國總務署 (General Services Administration)請求延後繳交租金的期限。對此川普的次子艾瑞克．川普（Eric Trump）出面證實確有此事。

川普國際飯店於2016年底開業，目前由川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）和次子艾瑞克．川普領導，曾多次爆出接待各國外交官和企業家，遭到批評以自家川普集團財產接待並收取國外政府的款項，是明顯違憲的行為，因此萌生出售的念頭，也明確透漏想以5億美元（約新台幣150億元）的價位出售飯店租賃權。

根據美媒 CNBC 報導，川普國際飯店每個月應向上繳納約268,000美元（約台幣806萬元）的租金，卻因為州政府建議民眾避免不必要的旅行，導致飯店業績持續下滑，才會申請延遲繳納租金。

英國的《泰晤士報》認為，如果當局拒絕這項申請，可能會與川普產生衝突，但如果因為川普的身分而接受了要求，卻會引起反對者的強烈批評，陷入進退兩難的泥沼裡。