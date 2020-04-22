基隆法拍賤賣民屋案逆轉…關鍵證據曝　簽名人非鄰居「他是房屋估價師」

▲ 基隆法拍賤賣民屋案大逆轉，包括栗國成教授（左1）、台大社會科學院副院長邱榮舉教授 （左2）、當事人陳青旭（左3）等人開記者會公布關鍵證據。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

沒繳1萬8000元交通違規罰單，250萬元的3樓透天厝竟然被拍賣，22日出現戲劇化的結果，行政執行署宜蘭分署查封筆錄裡的一名「許姓鄰居」，竟然是本案相關人士不動產估價師，基隆市議員宋瑋莉等召開記者會，質疑執行署登載不實、草菅民眾財產，被害的基隆市民陳青旭要求撤銷拍賣。

基隆市民陳青旭因1.8萬元交通違規罰單遲未繳納，一棟市價約250萬元的三樓透天厝，2018年遭行政執行署宜蘭分署查封、法拍，經前台大法律系教授陳志龍協助，閱卷後發覺查封筆錄裡有一名「許益軒」，混充鄰居簽名，以符合查封程序進而拍賣，然而根本查無此鄰居，問遍里長、鄰長都不知道，再仔細追查，發現這個「鄰居」竟然是和這個案相關的不動產估價師！會中眾人認為，執行署登載不實，要求撤銷查封。

▲ 陳青旭因長期在外工作，有買主登門想看屋，他才知道房子已經遭法院拍賣出去。

因為長期在外工作，陳青旭2020年1月下旬返家過年時，有買主登門想看屋，他才知道房子已經遭135萬餘元遭法院拍賣出去，經瞭解原來是4年前有四張共1萬8000多元的超速、闖紅燈等交通罰單未繳，執行署基隆辦公室寄了11次雙掛號催繳通知，一直未繳納，所以執行名下財產拍賣，2020年1月已和第三拍標得的買家辦好產權過戶。

陳志龍說，行政執行署宜蘭分署2018之拍賣筆錄有6名在場人簽名，其中5人分別為移送機關代表、管區警員、鎖匠、書記官、地政機關人員和一名鄰居「許益軒」。他說，「許益軒」應該是分署所說的鄰居，且筆錄載明詢問鄰居「許益軒」確認陳青旭居住於此並簽名，而且現場貼有封條；但經查證，鄰長邱惠美、里長夫人劉淑枝、陳青旭都不認識此人，陳青旭家也從來都沒有被貼封條。

住在這裡40多年，陳青旭也說，完全不知道有這個鄰居，而且經過這麼久的時間，他們家從來都沒有見過被貼封條，閱卷三、四次，卷宗內都沒有貼封條的照片，執行署也說不出個所以然，後來才改口說，「沒封條但法律上仍有效力」。

陳青旭強調，目前監察院也已介入調查，希望監察院能為他們平反，還他們公道。行政執行署宜蘭分署應該把行政程序的相關責任釐清、調查清楚，如果行政執行上有瑕疵，國家收了拍賣房屋的錢，而還要他們花錢買回，怎麼可能發生在現在講人權、重民主螃台灣社會，希望可以順利取回自己的房子。

行政執行署宜蘭分署表示，陳姓義務人及利害關係人已提出行政執行聲明異議暨聲請停止點交狀，分署也已依上級指示暫緩點交，未來會依行政執行法異議程序辦理，對義務人及社會大眾關心、質疑事項將深入調查。

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