疫情干擾股價+時程將屆　國發基金加碼台企銀「掰掰囉」

▲台企銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國發基金加碼台企銀已無望！台企銀今（22）日公告，原本要以私募股權增資方式引進國發基金100億元的資金，因為即將屆期且疫情的因素，所以此增資案不繼續進行，等於宣告國發基金加碼剩餘的50億元已經結束了，加碼無望。

2019年台企銀股東會通過，同意以私募股權的方式以不超過10億股的方式辦理私募普通股增資，當時是為了引入國發基金的資金，同時台企銀決定，要在一年內分次辦理完成，最多不超過三次。而國發基金則在去年8月，以每股11.95元的價格，增資台企銀4.18億股，總金額為50億元。

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在國發基金進駐之後，去年股價一度上漲到13多元，但是今年隨著新冠肺炎（COVID-19）的疫情影響，台企銀的股價也是起起落落，價格一度跌到8元多，今日收盤價則為10.15元。

而去年股東會授權的10億股增資案將在今年6月13日屆滿，所以國發基金投資台企銀剩餘額度約50億元，台企銀公布，無法在剩餘期限內繼續辦理私募普通股的計畫，也就是宣告，國發基金加碼台企銀的計畫「正式結束」。

根據金管會統計資料顯示，台企銀至去年底的資本適足率為12.66%、第一類資本為9.61%、普通股比率為8.4%，但是依據規定，如果台企銀要增設海外分支機構，必須全行、第一類與普通股資本適足率都能達到比相關標準高出2個百分點的財務強度。

台企銀高層表示，因為台企銀3月有發行次順位債，資本適足率有提升，但是要達到設置海外分支機構恐還有一段距離，未來發行債券、現金增資或私募都是選項之一。但由於今年疫情的影響，採行現金增資恐不利於增資價格，所以要採現增還要視疫情情況與發行時機。