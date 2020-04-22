公寓電梯零件利多！財部解釋電梯用曳引機免關稅　「6.8%降為0」

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署表示，電梯用曳引機，過去依法要以課徵稅率6.8%關稅；考量國內電梯用曳引機大多國外進口，財政部參考經濟部工業局的意見及參考國外的分類後，近日發出解釋令，認定屬於稅則「電梯或扶梯用零件」，可享關稅稅率免稅。

財政部關務署官員表示，國去進口電梯曳引機，業者都會以「電動絞車、電動絞盤」稅則申報進口，關稅稅率免稅，無輸入規定。

請繼續往下閱讀...

但2017年海關認為有疑義，參考美國海關的案例後，認為供電電梯用曳引機和絞盤特性有差異，應該屬於「其它多相交流電動機，輸出超過750瓦但未超過75瓩者」稅則，關稅為6.8%。「其它多相交流電動機，輸出超過750瓦但未超過75瓩者」稅則，屬於中國大陸物品有條件准許輸入項目，廠商雖然很配合，主管機關經濟部工業局都有核准，但流程來說較為麻煩，且又多了稅率問題，部分業者也常詢問電梯零件進口稅費。

海關參考經濟部工業局的意見，以及歐盟和韓國的海關分類，認為電梯用曳引機具有獨特性，超過電動機範圍，所以考量之後將電梯曳引機重新改列為電梯或扶梯用零件稅則，可享免關稅稅率。

這種電梯曳引機是運用於「無機房」電梯，多運用於華廈、5層公寓的電梯，國內不具量產的規模，主要靠進口為主，解釋為免稅之後對於業者來說也是利多。財政部表示，3月底即已經公告解釋令，所以相關的業者即日起就可以享受降稅的優惠。