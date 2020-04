新冠肺炎是頭號公敵　杜特蒂：祭600萬重賞疫苗研發者

▲菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

為了尋找新冠肺炎的治癒方法,菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)承諾將提供一筆研究經費給科學家,用以研發疫苗,並進一步祭出1000萬菲律賓披索(約台幣600萬元)的重賞,鼓勵有能力的人可以積極投入研發。截至21日為止,菲律賓衛生部通報新增140例確診病例,總數達到6,599例,其中有437例死亡。

發律賓的總統發言人羅奎(Harry Roque)表示,杜特蒂認為,目前新冠肺炎是人類的頭號公敵,不僅僅在菲律賓,全球各地也是如此,所以才會提供重賞來吸引人才貢獻一己之力。

