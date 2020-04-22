財經部會四巨頭坐鎮！中信銀爭取央行紓困貸款降成本　銀行支持

▲銀行公會理事長呂桔誠與財經部會四巨頭。（圖／銀行公會提供）

記者吳靜君／台北報導

銀行公會今（22）日邀請全體銀行業董事長、總經理舉辦銀行紓困貸款業務研討會，以及財經四大部會首長，包含金管會主委顧立雄、央行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮及經濟部長沈榮津參與。銀行趁機向主管機關爭取央行融通貸款的成本可以下降，以增加銀行參與紓困的意願。

另外，銀行公會表示，本次研討會有四家民營銀行董事長、總經理包含玉山銀、新光銀、中信銀及渣打銀分享辦理紓困的經驗，現場氣氛非常熱絡，各公、民營銀行也明確表達積極支持配合政府政策，近期紓困業務增長態勢已明顯展現。

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其中民營銀行中信銀董事長利明獻在會中提出，央行祭出2000億元的融通貸款，希望資金成本可以從現行的0.25%下降到0.1%。以及，爭取可以降低央行的紓困貸款放款呆帳準備，現在已經較原本的1%，減少到了0.5%，銀行希望可以再降0.25個百分點，降至0.25%。

銀行業者表示，此兩項需求對於銀行來說，都是降低成本的概念，現在央行的利率下降、銀行的利差縮小，顯示銀行的利潤空間也因為疫情的關係而變得相當困難，如果主管機關可以讓銀行業的成本稍微有喘息的空間，銀行在紓困方面也會相對較高的意願。

銀行業者透露，民營銀行所提出的需求，是大多數銀行所期望的，據知目前兩大主管機關央行與金管會都有朝向給銀行降低成本的意思。

根據財政部統計，公股銀到4月21日申請戶數已經達1萬3759戶，申請金額達2923億元，核准戶數已經達1萬0120戶，核准金額1755億元，戶數核准率已經達到73.55% 、金額核准率也達到60.04%。