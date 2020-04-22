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元大S＆P原油正2溢價一度飆至500%！　一文秒懂「折溢價」發生原因與風險

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▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

受到國際原油價格劇烈波動影響，元大S&P原油正2溢價幅度曾高達500%，證交所指出，投資人應特別注意這類ETF淨值過低、溢價過大的風險，而究竟溢價是什麼、如何發生，所產生的風險又是什麼，證交所也一一為投資大眾解答。

近期全球金融市場受新冠肺炎疫情衝擊而波動加劇，國際原油也因需求大減、庫存攀升導致價格一再重挫，行情波動下，證交所上市連結原油期貨的ETF備受投資人關注。

以元大S&P原油正2(00672L)為例，今年至4月21日以來，日均成交值達19.37億元，較2019年增加146%。證交所表示，近日原油相關ETF淨值大幅下滑並連續出現50%以上溢價，其中正向兩倍的ETF淨值甚至已跌至1元以下、溢價幅度曾高達500%，投資人應特別注意這類ETF淨值過低、溢價過大的風險。

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折溢價是什麼？

折溢價是ETF市價與淨值間的差異。淨值反映ETF的實際價值，發行ETF的投信公司每日依ETF投資組合內持有的股票、其他有價證券、期貨合約等計算總資產價值，再扣除交易費用及基金開銷成本等即得到淨值。然投資人在集中市場像股票一樣買賣ETF時，是以市價來交易而非淨值。市價高低由整體市場供需、買賣雙方的力道決定。當市價偏離淨值時，ETF流動量提供者或市場參與者可透過申購或贖回來增加或減少ETF在外流通的單位數，調節市場供需的不平衡，縮小市價跟淨值的差距。

折溢價發生原因？

一般來說，由於投資人對未來價格變化的預期，加上執行申贖套利有交易成本，且在外流通單位無法及時增加或減少，因此市價不會完全等於淨值。例如當投資人對ETF標的興趣濃厚、對價格有上漲預期而積極買進時，即可能發生市價高於淨值－也就是溢價。

另外，連結海外市場的ETF可能因為國內外市場的交易時間差，而使國內交易時段ETF的價格走勢無法反映標的於國際市場交易時段的資訊和價格變化，造成ETF收盤市價和台股收盤後才公布的ETF淨值有所落差。

大幅折溢價時交易的風險？

在正常情況下，折溢價幅度不會太大，且應只是暫時現象，但也有特殊情形。當ETF大幅溢價時，投資人在次級市場用市價買進偏離淨值的ETF，須承受較大的價格波動風險，除可能在溢價收斂的過程中遭受損失外，若市況不如預期，ETF淨值持續趨近於零致使基金無法經營時，依契約規定面臨清算下市，以淨值來結算後投資人極可能損失投入的全部本金。

證交所表示，期貨與槓桿反向ETF漲跌波動較大，為提醒投資人注意評估交易風險，近期已將部分原油相關ETF列為「處置有價證券」。證交所強調，投資人交易前應審慎考量自身財務能力及經濟狀況，並應詳閱公開說明書及發行公司網頁上之資訊，確實了解商品特性以及市場風險、匯率及折溢價等相關風險再行交易。

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