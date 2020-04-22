　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

確診破萬例！新加坡爆珍奶排隊潮　一杯至少等30分鐘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

▲新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新加坡各地的珍珠奶茶專賣店在21日晚間突然湧現排隊人潮，為了喝一杯珍珠奶茶至少要等上半小時的時間。這是因為新加坡政府為了減緩疫情擴大的速度，由貿易和工業部（MTI）在21日宣布，從晚間11點59分後，所有的手搖飲料店、甜點店和理髮廳都必須停止營業，直到5月4日為止。

根據《海峽時報》時報報導，一位外送員表示，為了等待2張飲料訂單，平時只需要等待5分鐘就可以從店家手上拿到珍珠奶茶，卻因為湧現的排隊人潮要等上25分鐘以上。他也擔心如果飲料店被迫暫時關閉，會影響到收入，「我的訂單中約有50％來自飲料店，今天從下午5點開始，每個小時至少會收到至少2張飲料的訂單，但政府這個措施對我產生很大的影響。」

貿易和工業部指出，包括販賣泡沫紅茶、果汁、咖啡店、零食等產品的商店，都必須暫時關閉，將由中央廚房或是獲得授權的生產線來接替供應零售，另外，從22日起，所有超市和商場的入口處，都必須實施體溫測量，並最大程度避免顧客與員工間的接觸。

新加坡疫情持續升溫中，新加坡衛生部（MOH）在22日宣布，新增1,016起新冠肺炎的確診病例，累積病例正式破萬例來到1萬141例，其中留宿的外籍移工感染人及未知感染源的病例也不斷增加中。

ET快訊
「88會所」豪華招待所內部裝潢曝光！　同棟住戶抗議...即起
快訊／新增確診1官兵「足跡公布」！　「家樂福」關門大消毒
快訊／高雄化工廠「有毒氣體」外洩！10工人吸入送醫　3人昏迷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／染疫死亡突破「11萬人」　歐洲病逝數佔全球3分之2

密蘇里州告中國牴觸「外國主權豁免原則」　黃國昌點破一招「拖到美國法院受審」

華郵：武漢病毒研究所等被駭　2.5萬個電子郵箱洩露

金正恩命危？青瓦台：未發現北韓內部有異常動靜

確診破萬例！新加坡爆珍奶排隊潮　一杯至少等30分鐘

新加坡連續3天單日確診「超過1000例」　全國累積確診突破1萬人

梅根、哈利宣戰4媒體！挑「女王生日前一天」開戰　白金漢宮驚：完全說不聽

英國爆槍擊「怪男站陽台掃射」　警出動直升機封鎖現場

南韓搶救失業率！提供50萬就業機會　無薪假補助「政府出9成」

聯合國：新冠疫情可能讓逾2.5億人陷入糧食危機

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

Ctrl+Alt+Del按到冒煙也沒反應　動畫重現被快捷鍵「已讀」的焦慮

快訊／染疫死亡突破「11萬人」　歐洲病逝數佔全球3分之2

密蘇里州告中國牴觸「外國主權豁免原則」　黃國昌點破一招「拖到美國法院受審」

華郵：武漢病毒研究所等被駭　2.5萬個電子郵箱洩露

金正恩命危？青瓦台：未發現北韓內部有異常動靜

確診破萬例！新加坡爆珍奶排隊潮　一杯至少等30分鐘

新加坡連續3天單日確診「超過1000例」　全國累積確診突破1萬人

梅根、哈利宣戰4媒體！挑「女王生日前一天」開戰　白金漢宮驚：完全說不聽

英國爆槍擊「怪男站陽台掃射」　警出動直升機封鎖現場

南韓搶救失業率！提供50萬就業機會　無薪假補助「政府出9成」

聯合國：新冠疫情可能讓逾2.5億人陷入糧食危機

磐石艦確診病患家人就讀北市警專！　警專證實：學生「還沒返校」

軍艦上女兵負責的任務？內行揭關鍵「5要角」：分工很細的

李治廷「鼻尖觸碰」張雪瑩　小鹿亂撞羞認：很緊張！

公寓電梯零件利多！財部解釋電梯用曳引機免關稅　「6.8%降為0」

就看他不順眼！專家曝「5冷靜法」避開眼中釘...接受比排斥簡單

海軍士氣崩盤了！吳斯懷點破蔡英文「外行話」　直指：總統沒尊重這件事

終極三寶！女騎士橫跨雙黃線害人摔車　瞄「受害者」一眼就闖紅燈跑了！

防疫提前部署　台南市教育局試辦視訊會議

40歲「港劇女神」早產生下第一胎！　輕捧愛女「期待已久的禮物」小名曝光

釣翁之意不在蝦…警破桃園釣蝦場　美女坐檯「1小時1千元」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

日媒：金與正準備好緊急時代理金正恩

矽膠讓子彈轉彎！她中彈奇蹟活

WHO警告「最糟的情況還沒來！」　全球僅3％人可能免

金正恩神秘二哥金正哲是苗條歐巴

金正恩急動手術　白宮說話了

金正恩生死成謎　手術地點曝光

北韓曝金正恩消息　川普：希望他一切都好

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

金正恩長子才10歲　繼承人選有誰？

總統整瓶乾　研發草藥茶治新冠肺炎

女客訂外送備註「說我愛你」　外送員照做超尷尬

英衛生大臣：48小時內實施疫苗人體試驗

更多熱門

相關新聞

敦睦染疫支隊長發信官兵　「抱歉...我以你們為榮」

敦睦染疫支隊長發信官兵　「抱歉...我以你們為榮」

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部長嚴德發21日晚間召開記者會，表示海軍司令劉志斌自行處分，並將海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝調離現職。陳道輝22日接受電話備詢時哽咽表示，5員發燒全部有醫療小組的專業意見，也坦言「有1員比較嚴重，所以我有回報，剩下4員我很誠實報告，我並沒有回報」，陳道輝隨後也透過支隊官兵的內部群組，發信向官兵表達歉意。

立委助理倒臥立院不治　初步排除染肺炎

立委助理倒臥立院不治　初步排除染肺炎

新加坡連3破千例　全國累積確診1萬人

新加坡連3破千例　全國累積確診1萬人

內馬爾想回巴薩得砍薪3千萬歐元

內馬爾想回巴薩得砍薪3千萬歐元

軍方選一中集合！謝震武氣炸嗆：搞什麼鬼

軍方選一中集合！謝震武氣炸嗆：搞什麼鬼

關鍵字：

新冠肺炎新加坡珍珠奶茶東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面