　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

安心上工計畫鬆綁！二大魔王門檻放寬　符合資格者激增至千萬人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲ 勞動部放寬安心上工計畫門檻。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

為協助受到疫情衝擊而收入減少的勞工，勞動部推出「安心上工」計畫，但從13日施行至今，不少地方政府反映中央規範過嚴，讓推介比例大幅降低。勞動部於今（22）日指出，已規劃要放寬申請條件限制，投保薪資23800以下的門檻取消，兩月內加保60天的規定也放寬為一年內曾有加保事實就可以，預期符合資格者會從300萬人激增至近1000萬人，預計下周正式上路。

勞動部勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫表示，這次計畫從4月13日啟動到現在第八天，各地方縣市收集很多第一線執行資料，不少地方政府反映來申請的勞工，因為設定的條件不符而被拒於門外，不符資格約有46.8%。其中原因包含月投保薪資較高，勞保未達兩月內加保60天規定，有些則是有工作但沒有加保，或是中長期失業者，這些勞工雖然想要來申請工作，但都進不來。

請繼續往下閱讀...

地方政府認為，有很多對象也是弱勢勞動力，服務職缺還有很多空間，勞動力發展署在檢討現狀後認為，有多餘人力還是充分服務比較好，因此放寬了申請條件限制。

游明鑫指出，原本月投保薪資23800以下的門檻取消，投保期也變成只要一年內曾有加保事實，就會視為有工作勞動力，在申請資格上有更多包容。

針對放寬規定的實行日期，游明鑫表示，因為尚需要行政法治作業，會盡速進行作業流程，預計下周開始推動

游明鑫指出，用勞保資格來看，包括產業職業工會有加保、符合23800元以下投保資格的勞工，有將近300多萬人；在條件放寬後，母數則有將近1000萬人

但游明鑫解釋，因這項計畫是必須付出勞動時間，因此會有時間的自然排他性，比如要參加有補貼職訓、有其他工作，就無法參與這項計畫；另外，符合條件的勞工，如果有其他較高薪水的選擇，也不見得願意來申請這種接近基本薪資的工作，因此實際人數仍較難預期。

游明鑫表示，針對推介目標對象，會由就業服務機構進行第一線的資格了解，以推介優先符合條件的對象到職缺任職。若職缺都還很充裕、也有夠多符合資格的勞工，就會充分推介運用人力；但如果職缺較少、有不同條件，則會以符合優先條件的對象去做推介。

游明鑫指出，當初推動這項政策性工具的目的，就是希望因工作減少影響收入的打工族或是勞工，可以藉由多餘時間來賺點錢，降低收入減少的對生活衝擊。而一開始設計時，因為疫情跟經濟衝擊變化難確定，對於整體職缺需求、供給的情勢也不明，只是一個設想概況。因此決定先將政策上線以後，用動態狀況檢討調整，勞動部未來也會持續關注推介情形，再做進一步規劃或調整，以符合需求

ET快訊
雲林辣媽吃兒子同學！他開門「目睹全程」傻了　全校瘋傳崩潰
敦睦染疫支隊長發信官兵　「抱歉...我以你們為榮」
海軍敦睦艦「機密任務」曝光　知情者爆料：航向關島
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

電信雙雄前後通過NCC許可！遠傳衝刺5G基地台架設、預計暑假開台

華南永昌證虧損47億　財政部明日召開檢討會追究責任

財經部會四巨頭坐鎮！中信銀爭取央行紓困貸款降成本　銀行支持

勞保局補貼3萬申請爆棚！開辦3天吸引14萬人搶辦　首波4132人今天領到錢

元大S＆P原油正2溢價一度飆至500%！　一文秒懂「折溢價」發生原因與風險

金管會點頭了！　北富銀設澳洲雪梨代表人辦事處

安心上工計畫鬆綁！二大魔王門檻放寬　符合資格者激增至千萬人

酷碰券怎麼發？經濟部定調：不會採取消費券方式

華視「老本」雄厚公積高達39億元！NCC評鑑過關

油價跌跌不休　下周國內汽油估降0.6元「加油再等等！」

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

電信雙雄前後通過NCC許可！遠傳衝刺5G基地台架設、預計暑假開台

華南永昌證虧損47億　財政部明日召開檢討會追究責任

財經部會四巨頭坐鎮！中信銀爭取央行紓困貸款降成本　銀行支持

勞保局補貼3萬申請爆棚！開辦3天吸引14萬人搶辦　首波4132人今天領到錢

元大S＆P原油正2溢價一度飆至500%！　一文秒懂「折溢價」發生原因與風險

金管會點頭了！　北富銀設澳洲雪梨代表人辦事處

安心上工計畫鬆綁！二大魔王門檻放寬　符合資格者激增至千萬人

酷碰券怎麼發？經濟部定調：不會採取消費券方式

華視「老本」雄厚公積高達39億元！NCC評鑑過關

油價跌跌不休　下周國內汽油估降0.6元「加油再等等！」

鍾瑶加盟柴智屏旗下！　成蔡凡熙、劉奕兒小師妹

不斷更新／桃猿3安串連先馳得點　3局樂天1比0兄弟

密蘇里州告中國牴觸「外國主權豁免原則」　黃國昌點破一招「拖到美國法院受審」

中職／桃猿先發投手若穩　洪總：聯盟最強的球隊

4孩工地玩耍「慘遭活埋亡」！身斷成2截　爸媽認屍崩潰：還有溫度啊

豐田小將足球隊踢下校史首冠　饒慶鈴頒紅榜允協助訓練場需求

吃安眠藥開車上路…撞車後直衝施工處墜橋亡　家屬求國賠453萬敗訴

釣翁之意不在蝦…警破桃園釣蝦場　美女坐檯「1小時1千元」

潑漆銅鑼灣書店林榮基　何韻詩案檢察官承辦！認3嫌有共犯聲押

「匈牙利版艾瑪華森」素顏飄仙氣！臨演拍到變成女主角

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

財經熱門新聞

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

沒地方放油了！美國石油業施壓川普政府

勞保局補貼3萬你申請了嗎？開辦兩天吸引逾4.6萬件搶辦　

50萬救命錢3天到手！經濟部：紓困已核貸8766萬元

即／負油價來了　原油首次跌破0元

史上首見負油價「加油能退錢？」台灣中油回應了

疫情引爆儲油危機！　謝金河：油價不振、股市必跌

口罩產能衝1700萬片　經濟部：超商預購今上路「買起來！」

驚見負油價！專家預估下周柴油零售價跌破14元大關

報稅季要來了！「7項稅制變更」內容曝光

勞保局補貼3萬申請爆棚！開辦3天有14萬人搶辦　首波4132人今入帳

製造業補貼來了！經濟部：今開放申請「穩住30萬人就業」

一次看懂！「負油價」到底是怎麼一回事

更多熱門

相關新聞

花蓮破獲賭場12人被逮　警發口罩戴上移送

花蓮破獲賭場12人被逮　警發口罩戴上移送

新冠肺炎疫情升高，為防不法犯嫌趁「疫」興賭，群聚造成防疫破口，花蓮縣警察局針對隱藏在轄區治安死角的非法賭博場所，執行威力掃蕩工作。花蓮刑事警察大隊日前獲報有職業大賭場流竄，立即與新城分局、鳳林分局成立專案小組共同查緝，避免成為疫情傳播缺口。

媽媽買便當！老闆「10元的眼淚」救了一家人

媽媽買便當！老闆「10元的眼淚」救了一家人

勞保局補貼3萬申請爆棚！開辦3天有14萬人搶辦　首波4132人今入帳

勞保局補貼3萬申請爆棚！開辦3天有14萬人搶辦　首波4132人今入帳

國民黨提出「排貧」的辦法

國民黨提出「排貧」的辦法

酷碰券效果比消費券差　

酷碰券效果比消費券差　

關鍵字：

勞動部疫情紓困勞工安心上工

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面