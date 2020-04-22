安心上工計畫鬆綁！二大魔王門檻放寬　符合資格者激增至千萬人

▲ 勞動部放寬安心上工計畫門檻。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

為協助受到疫情衝擊而收入減少的勞工，勞動部推出「安心上工」計畫，但從13日施行至今，不少地方政府反映中央規範過嚴，讓推介比例大幅降低。勞動部於今（22）日指出，已規劃要放寬申請條件限制，投保薪資23800以下的門檻取消，兩月內加保60天的規定也放寬為一年內曾有加保事實就可以，預期符合資格者會從300萬人激增至近1000萬人，預計下周正式上路。

勞動部勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫表示，這次計畫從4月13日啟動到現在第八天，各地方縣市收集很多第一線執行資料，不少地方政府反映來申請的勞工，因為設定的條件不符而被拒於門外，不符資格約有46.8%。其中原因包含月投保薪資較高，勞保未達兩月內加保60天規定，有些則是有工作但沒有加保，或是中長期失業者，這些勞工雖然想要來申請工作，但都進不來。

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地方政府認為，有很多對象也是弱勢勞動力，服務職缺還有很多空間，勞動力發展署在檢討現狀後認為，有多餘人力還是充分服務比較好，因此放寬了申請條件限制。

游明鑫指出，原本月投保薪資23800以下的門檻取消，投保期也變成只要一年內曾有加保事實，就會視為有工作勞動力，在申請資格上有更多包容。

針對放寬規定的實行日期，游明鑫表示，因為尚需要行政法治作業，會盡速進行作業流程，預計下周開始推動。

游明鑫指出，用勞保資格來看，包括產業職業工會有加保、符合23800元以下投保資格的勞工，有將近300多萬人；在條件放寬後，母數則有將近1000萬人。

但游明鑫解釋，因這項計畫是必須付出勞動時間，因此會有時間的自然排他性，比如要參加有補貼職訓、有其他工作，就無法參與這項計畫；另外，符合條件的勞工，如果有其他較高薪水的選擇，也不見得願意來申請這種接近基本薪資的工作，因此實際人數仍較難預期。

游明鑫表示，針對推介目標對象，會由就業服務機構進行第一線的資格了解，以推介優先符合條件的對象到職缺任職。若職缺都還很充裕、也有夠多符合資格的勞工，就會充分推介運用人力；但如果職缺較少、有不同條件，則會以符合優先條件的對象去做推介。

游明鑫指出，當初推動這項政策性工具的目的，就是希望因工作減少影響收入的打工族或是勞工，可以藉由多餘時間來賺點錢，降低收入減少的對生活衝擊。而一開始設計時，因為疫情跟經濟衝擊變化難確定，對於整體職缺需求、供給的情勢也不明，只是一個設想概況。因此決定先將政策上線以後，用動態狀況檢討調整，勞動部未來也會持續關注推介情形，再做進一步規劃或調整，以符合需求。