華郵：武漢病毒研究所等被駭　2.5萬個電子郵箱洩露

▲武漢病毒研究所外貌。該所被指控正是洩漏新型冠狀病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》22日（周三）報導，負責監控網路極端主義和恐怖組織活動的SITE情報集團表示，有激進分子在網路上發布了將近2萬5000個電郵地址和密碼。

據了解，這些資訊分別屬於美國國家衛生研究所、世界衛生組織、世界銀行、比爾蓋茲基金會以及武漢病毒研究所等致力於打擊新冠疫情的機構和組織。

SITE說，目前無法確定上述電郵地址和密碼是否真實，但這些資訊的發布時間是4月19日和20日。右派極端分子呼籲利用這些資料展開騷擾行動， 並且分享了有關新冠疫情的陰謀論。

《華郵》引述澳洲網路安全專家波特（Robert Potter）表示，他可以確定世衛組織的電郵地址和密碼是真實的。自從新冠疫情爆發以來，比爾蓋茲及其領導的蓋茲基金會一直積極參與抗疫行動，承諾捐款總額逾2.5億美元。

但上述善舉也引起一些外國網友非議，更有甚者，有人認為這場瘟疫本身就是比爾蓋茲基金會等人「炮製」的，目的是為了用疫苗當幌子進行人體實驗，最終完成他的「人類清除計畫」。針對這次資安問題，蓋茲基金會表示，正在監控情況，目前還沒有基金會內部資料洩露的跡象。

武漢病毒研究所也是這次駭客攻擊的目標之一。《華郵》說，武漢病毒研究所被指在引發新冠疫情中有關鍵角色。這項陰謀論遭到一些科學家的駁斥。 在所有被公開的電子郵箱裡，有9938個來自美國國立衛生研究院，6857個來自美國疾病控制和預防中心，另有5120個和2732個分別屬於世界銀行和世界衛生組織。

澳洲Internet2.0公司首席執行長告訴《華郵》說，透過網鉻被曝光的電郵地址和密碼，他能夠進入世界衛生組織的電腦系統。他說：「他們的密碼安全程度之低讓人震驚。有48個人用『密碼」（password）這個英文單字作為密碼，還有人的密碼是自己的名字或用『改變我』（changeme）這個單字。」