勞保局補貼3萬申請爆棚！開辦3天吸引14萬人搶辦　首波4132人今天領到錢

▲自營作業者補貼3萬元新措施，上路3天累計申請數突破14萬件。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者李錦奇／台北報導

勞動部首次開辦的「自營作業者或無一定雇主的勞工」每人補貼3萬元方案，今（22）日持續引來大批民眾搶辦，勞保局表示，今天湧入5萬6494件，合計本周一開放申請以來，共計14萬279件申請。

勞保局表示，第一天早上就完成申請的民眾，今天已經順利領到錢，人數達4132人，預估明天會有5萬8958人領到錢，接下來幾天，也會依照申請的順序，陸續入帳。

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這項方案主要是要紓困沒有一定雇主的勞工，或是自營作業者，例如外送員、保母、自營的小型早餐店老闆等等，每人補助3萬元。

不過，這項方案也不是人人有獎，必須符合3個條件，也就是在3月31日前，已在職業工會參加勞工保險且在保中，投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準，符合以上三個資格才可提出申請。

要留意的是，民眾必須透過自己投保的職業工會，提出申請，舉例來說，如果是保母，就要向投保的職業工會申請；如果是其他行業，像是餐飲業，也得透過個別的工會提出申請，且勞保局受理申請時間只有1個月，4月20日開始到5月22日止。

換句話說，如果是有僱主的勞工或上班族，是不能提出申請的。

提出申請方式為，備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，勞動部就會進行審核，經審核通過後，7至14天內即會把3萬元補貼匯至帳戶。

這項方案於本周一開放申請，馬上吸引大批民眾搶辦，勞保局官員說「這兩天電話接到手軟！」，詢問電話暴增，大概是平常的3-4倍。

官員說，其實早在上周，陸續有職業工會詢問，詢問電話也大量增加，甚至備好申請書，才會在上路第一天就出現件數暴增，且幾天來，申請案每天湧入，第一天1萬5990件，第二天暴增到6萬7795件，今天截至下午5點半為止，已經有5萬6494件，不排除晚間資料還會進來，數字還會更高，勞保局同仁也加快腳步盡快審核，希望幫助勞工朋友度過疫情難關。