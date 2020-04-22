國巨GDR募資完成　4/24開始交易

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

國巨今日公告，預計發行海外存託憑證(GDR)募資已完成，現金增資普通股共6340萬股，將於4月24日上市買賣，從定價到上市交易不到10天。

國巨於20日完成GDR募資，總金額達6.5億美元（新台幣195億元），於盧森堡證券交易所掛牌。

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國巨於1月宣布要發行GDR以來，市場因考慮可能折價發行，或國巨為增資求現，出現階段性的獲利賣壓，股價從485元高檔一路跌破至300元以下，一度下探到229.5元今年低點，加上市場預期第二季、第三季終端消費需求下滑，國巨近十個交易日遭外資連日賣超逾24700張。

近日買盤輪動，加上近日被動元件二哥華新科對釋出因5G手機和基地台、以及車用電子拉貨潮，被動元件第三季能見度漸趨明朗的正向訊息，華新科今日漲停，國巨漲5.52%。

國巨於4月15日完成定價作業，每股新台幣308.1元，折價幅度達8.84%，發行數量約為6萬張（6340萬股），認購對象以長線基金投資人，以及看好國巨、基美（KMET）合併綜效的法人機構；將用於擴充廠房設備及償還向子公司借款，市場研判，此金額其實就是用於美商基美（KEMET），以彌補帳面上現金流的不足。