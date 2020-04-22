中國駐美大使曝「早已捐14億口罩」　反讓家鄉飽受汙名…卻堅決繼續做

▲中方表示已經向美國提供14億個口罩。（圖／路透）

文／中央社

（中央社台北22日電）據發布，中國駐美國大使崔天凱昨天表示，中美兩國當務之急是「聯手抗疫」，截至4月17日，中方已向美方提供了超過14億只口罩，但美國輿論「逢中必反」的思維令他深感憂慮。

據中國駐美國大使館官網今天發布，崔天凱21日參加彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）網路研討會，並在答覆主持人提問中美關係、2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情時，作以上表示。

當被問及在中美短暫的言語交鋒停火後，美國又開始指責中方有意擴散新冠肺炎病毒等，這對中美關係有何影響？崔天凱說，最令他擔憂的是政治氛圍中的混濁和不透明，特別是在美國，幾乎沒有人關心科學家的觀點。「一些政客只熱衷於推進汙名化和無端指責，一些媒體人則熱衷於臆測和散布謠言」。

崔天凱強調，當務之急是中美要「聯手抗疫」。事實上，中國駐美使館、他本人及北京的同事們幾乎每天都在同美方政、商界和有關州長聯繫，為醫療物資運送美國等事宜提供便利。他說，截至4月17日，中方已向美方提供了超過14億只口罩，這意味著平均每個中國人都為美國人拿出了一只口罩，使得每個美國人差不多能擁有5只來自中國的口罩。「當然我們還會做得更多」。

崔天凱指出，當前輿論有一個奇怪現象，中方最初向美國和歐洲國家提供醫療物資時，有人說中方藉此謀求地緣政治利益；當中方在幾週前為確保出口醫療物資品質和符合國際標準推出了一些舉措，有人又開始指稱中方阻礙物資出口。這種「逢中必反」的思維（ABC Mindset，Anything but China），讓他深感憂慮。

在被問及美國政府換屆是否會改變中美關係發展軌跡時，崔天凱表示，中方從不插手美國國內政治。「我們為什麼要這麼做？我們都搞不清美國國內政治邏輯何在。」不過他出使美國7年來的一個觀察是，美國人民最關心自己的日常生活，包括生計、工作、醫療和子女教育等問題，不認為他們希望中國成為美國國內政治的中心議題。

崔天凱並呼籲美方乃至歐洲國家都要認真思考一些根本性的問題。首先，中國有實現自身發展和現代化的權利，這一權利不可剝奪。其次，中國將堅持自己的發展道路，「中國道路」基於中國自身國情，根植於中國文化，並致力於滿足中國人民的需要。第三，中國發展不是為了在國際上挑戰或取代美國，這從來不是中方發展的目的。他說：「我們對自身在經濟、軍事、科技等諸多方面與美國存在的差距有清醒的認識。」