華視「老本」雄厚公積高達39億元！NCC評鑑過關



▲華視大樓。（圖／翻攝網路）



記者陳世昌／台北報導



NCC22日決議華視每3年一次的評鑑審議案合格過關，華視將以開源節流方式改善目前已虧損過半資本額的財務狀況。目前中視也因虧損嚴重，換照案卡關NCC，NCC強調此二案不同，華視股東權益除以股本大於100%，財務狀況比中視來得好。



根據股市公開資訊觀測站資料，華視於106年稅前淨損1.66億元，107年淨損2.84億元，108年仍持續虧損中。



與華視情況類似的中視，其換照案目前因虧損過半資本額卡關中，NCC電台與內容事務處簡任視察陳書銘表示，華視累積虧損額也超過資本額16.9億元的一半，雖然華視與中視的財務狀況相同，最大不同是華視資本公積達到39億元，相對於中視只有1400萬，華視資本公積相當大，股東權益除以股本大於100%，財務狀況比中視來得好。





▲華視活化資產出租大樓增加收入。(圖／翻攝華視網站)



為改善財務，華視提出開源節流方式，包括製播方式多元化、資產活化辦公室出租等多角化經營，預計可以逐年減少虧損。另一方面，文化部已有與華視討論買回民股案，目前華視仍有16.76%的民股，這部份的進展還在研議中，如果可以收購成功，華視會成為100%公共媒體，可以獲得政府財務上的支援，澈底解決定位與財務窘境。

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