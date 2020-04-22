聯電挺第一線醫護人員　捐紫光滅菌機器人給台安醫院　

▲聯電捐紫光滅菌機器人給台安醫院。（圖／聯電提供）

記者周康玉／台北報導

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，聯電（2303）今（22）日宣布，將捐贈超紫光滅菌機器人給台安醫院，以協助防疫，共同守護醫護人員及國民的健康。

聯電董事長洪嘉聰表示，看到除了大家已捐贈的大量口罩、酒精、防護衣與隔離衣等防疫物資以外，在這個關鍵時刻希望以科技的解決方案，來幫助目前第一線醫護人員面對的實際問題及心理負擔。

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洪嘉聰表示，這次捐贈台安醫院的『超紫光滅菌機器人』，是國人自行製造的先端科技產品，能運用紫外線光束大範圍的快速消除醫院或開刀房內與器皿的病毒，除了大幅減輕醫護人員日常消毒工作的負擔，不僅降低院內感染的可能性，提供乾淨的環境並透過雲端應用追蹤記錄，讓前線醫護同仁倍感安心。在這個非常時期，希望能增加醫護人員與病患的安全與安心感。

洪嘉聰表示，在這段期間，除了盡全力來照顧好全球員工的健康與安全，在生產上我們也優先支援與健康醫療和防疫器材相關的客戶訂單。同時我也在想如何能夠在這段期間，聯電也能為防疫工作多盡一點社會責任。

台安醫院院長黃暉庭指出，在疫情擴散後，第一線防疫醫護人員不但面臨照顧病患被感染的風險和人力負擔，本著醫護人員的職責及教會醫院基督愛人的精神，聯電提供先進的防護工具，讓第一線防疫人員多一份保障，大家都很感激。

此外，聯電宣布，第五屆綠獎徵件活動於422世界地球日正式開跑，於9月9日徵件截止，歡迎各界環保NGO團體、社團法人、青少年等夥伴踴躍參與徵件。因應疫情，今年綠獎部分活動將改採線上方式舉辦，全面做好防疫工作，讓大家安心參與。

