寶齡、台康生、安肽生醫組大聯盟　成功開發抗原快篩試劑

▲新冠肺炎疫情持續肆虐。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導



寶齡富錦生技(1760) 、安肽生醫、台康生技(6589)正式成立新冠肺炎快篩試劑聯盟，並成功開發出精準、快速及靈敏的檢測抗原快篩試劑，今（22）日宣布依循藥事法第48-2條第1項第2款「因應緊急公共衛生情事之需要」，向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)遞件申請專案製造許可。

寶齡以品牌Vstrip開發出快篩試劑，利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備，即可快速偵測出感染者的檢驗試劑，具有更佳的便利性，可有助於新冠病毒檢測的普篩推廣，驗證時可在10分鐘內偵測出低病毒數量 (Viral Load) 的新冠病毒，並具有高專一性，且不受其他病毒、細菌及藥物干擾。

安肽生醫為抗體開發廠商，已成功篩選出能辨識新冠病毒抗原的單株抗體群，可作用於新冠病毒不同的抗原結合位（epitope）；台康生為GMP抗體製造商，具有優化抗體技術和商業化量產能力，提供抗體作為快篩試劑量產材料。

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寶齡富錦作為快篩試劑的開發與製造商，具有成熟的研發及生產開發技術，可快速篩選出最佳的檢測抗體配對，並精準設計快篩試劑至最優商品化，同時也是具有GMP等級及ISO13485的檢驗試劑製造廠，可在短時間內大量生產市場所需的快篩試劑。