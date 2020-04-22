水費多是家中長輩在繳錢　立委要求台水提高電子帳單申辦率

▲台水公司董事長胡南澤。（圖／台水提供）

記者林淑慧／台北報導

台水推動電子帳單多年，但依據台水統計，因繳交水費者多屬家中長輩，目前申辦比例不到10%，朝野立委今（22）日審查台水預算時，決定減列相關預算450萬元，並要求台水今年年底電子帳單的申辦率要達到12%。

立法院經濟委員會今天審查台電、台水預算案，邀請經濟部政務次長曾文生、台水董事長胡南澤等列席報告並備詢。依據財報，台水首季稅前淨利為0.31億元，和去年同期盈餘1.42億元比較，大減1.11億元。台水說明，總收入雖較去年度增加，不過，外包、折舊、機修等費用增加，導致盈餘較去年度減少。

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依據台水報告，台水的電子帳單推動成效目前比例不到10%，引發國民黨立委謝衣鳳、孔文吉等主張減列相關預算。孔文吉指出，台水電子帳單的申辦率只有8.12%，執行使用率偏低，推動的成效要再檢討提升。

國民黨立委楊瓊瓔質詢指出，為什麼民眾使用電子帳單能享有折扣，民眾普遍不知道，要求台水在推廣上要再加強；民進黨立委賴瑞隆則要求台水，今年年底電子帳單的申辦率要達到12%。

台水董事長胡南澤表示，台水推動電子帳單約十年，雖然積極在推動與宣導但仍有瓶頸，後續將要求各區處加強與地方鄉親推廣電子帳單，同時在相關節水的活動中，設立攤位，邀請鄉親共同來參與。