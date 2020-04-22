　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

水費多是家中長輩在繳錢　立委要求台水提高電子帳單申辦率

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台水公司董事長胡南澤。（圖／台水提供）

▲台水公司董事長胡南澤。（圖／台水提供）

記者林淑慧／台北報導

台水推動電子帳單多年，但依據台水統計，因繳交水費者多屬家中長輩，目前申辦比例不到10%，朝野立委今（22）日審查台水預算時，決定減列相關預算450萬元，並要求台水今年年底電子帳單的申辦率要達到12%。

立法院經濟委員會今天審查台電、台水預算案，邀請經濟部政務次長曾文生、台水董事長胡南澤等列席報告並備詢。依據財報，台水首季稅前淨利為0.31億元，和去年同期盈餘1.42億元比較，大減1.11億元。台水說明，總收入雖較去年度增加，不過，外包、折舊、機修等費用增加，導致盈餘較去年度減少。

請繼續往下閱讀...

依據台水報告，台水的電子帳單推動成效目前比例不到10%，引發國民黨立委謝衣鳳、孔文吉等主張減列相關預算。孔文吉指出，台水電子帳單的申辦率只有8.12%，執行使用率偏低，推動的成效要再檢討提升。

國民黨立委楊瓊瓔質詢指出，為什麼民眾使用電子帳單能享有折扣，民眾普遍不知道，要求台水在推廣上要再加強；民進黨立委賴瑞隆則要求台水，今年年底電子帳單的申辦率要達到12%。

台水董事長胡南澤表示，台水推動電子帳單約十年，雖然積極在推動與宣導但仍有瓶頸，後續將要求各區處加強與地方鄉親推廣電子帳單，同時在相關節水的活動中，設立攤位，邀請鄉親共同來參與。

ET快訊
快煮壺買一送一！超狂殺價1980元→768元
磐石艦28人染疫「接觸者匡列692人」　莊人祥曝最新檢驗狀況
楊又穎輕生前晚「笑著說求救訊號」　最後的模樣曝光
快訊／韓國瑜宣布：5/3高市府進行「兵推演練」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台電搶攻防疫宅經濟　退役電桿打造LED文創燈具吸睛

酷碰券改發現金或消費券？經長沈榮津：會作整體考量

製造業補貼來了！經濟部：今開放申請「穩住30萬人就業」

50萬救命錢3天到手！經濟部：紓困已核貸8766萬元

經濟部「艱困企業」補貼今開放申請　力保33.7萬人就業

3月外銷訂單逆勢衝破1.2兆元　經濟部分析三大原因報你知

史上首見負油價「加油能退錢？」台灣中油回應了

西德州原油驚見負油價　經濟部能源局：非正常現象

王品攜手Uber Eats外送353道菜色搶市　今年再開三個新品牌

不敵疫情！傳全球鞋王寶成擬放無薪假

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

寶齡、台康生、安肽生醫組大聯盟　成功開發抗原快篩試劑

聯電挺第一線醫護人員　捐紫光滅菌機器人給台安醫院　

水費多是家中長輩在繳錢　立委要求台水提高電子帳單申辦率

大立光擬發現金股利每股79元　創掛牌新高

夏普請求美國ITC啟動調查　狀告咸陽彩虹光電等公司專利侵權

精準定位、生物辨識、影像訪談居家檢疫者　工研院研發「智慧關懷居家管理系統」

台電搶攻防疫宅經濟　退役電桿打造LED文創燈具吸睛

台股盤中收復167點跌勢！尾盤翻紅小漲19點　回守10300點

期限只到月底！　台東2.43億大樂透頭獎得主快現身領獎

大亞集團獲5大銀行聯貸32億建太陽能廠　未來20年貢獻營收上看90億元

狠批「草包防疫」！陳冠榮轟韓國瑜六大荒誕：製造恐慌罪不可赦

同舟抗疫！　三帆製藥贈成大防疫養生茶與舒緩貼布

鐵粉650萬標喬丹簽名球衣！　小資族可買萬華30坪公寓、高雄透天厝

福斯「航母級7人座MPV」Viloran大陸開賣　150萬內配備很豐富

寶齡、台康生、安肽生醫組大聯盟　成功開發抗原快篩試劑

防疫情重創經濟引爆治安問題！全國警掃287把黑槍　改造逾6成將修法納管

韓國瑜宣布5/3兵推演練！加碼將為高雄4千多名一線醫護全面篩檢

尤里安／台海防衛作戰澎湖戰略角色提升？

吳青峰一審告贏林暐哲　首度露面曝現況：最近很好啊！

長相很普卻是萬人迷　只要會1件事就能辦到

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

財經熱門新聞

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

勞保局補貼3萬你申請了嗎？開辦兩天吸引逾4.6萬件搶辦　

沒地方放油了！美國石油業施壓川普政府

50萬救命錢3天到手！經濟部：紓困已核貸8766萬元

即／負油價來了　原油首次跌破0元

史上首見負油價「加油能退錢？」台灣中油回應了

疫情引爆儲油危機！　謝金河：油價不振、股市必跌

報稅季要來了！「7項稅制變更」內容曝光

驚見負油價！專家預估下周柴油零售價跌破14元大關

一次看懂！「負油價」到底是怎麼一回事

原油期報價下挫43%　元大原油正2再爆量溢價達374%　

製造業補貼來了！經濟部：今開放申請「穩住30萬人就業」

傳鴻海口罩產線取得許可證　經部：徵用符合標準的醫療口罩

更多熱門

相關新聞

國防部疑隱匿疫情恐觸法　疾管署：報告送來就會處理

國防部疑隱匿疫情恐觸法　疾管署：報告送來就會處理

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，守護國家的國軍瞬間成為成為眾矢之的，國防部長嚴德發22日到立法院備詢，遭立委輪番砲轟。面對外界質疑有隱匿疫情不報之虞，疾管署副署長羅一均表示，指揮中心已經有成立法制組，由法務部次長擔任組長，針對疫情、法制處理部分，會聯席開會討論，「看國防部的報告，一送來就會處理」。

助理臥倒送醫不治　陳素月出面了

助理臥倒送醫不治　陳素月出面了

江啟臣爆：小兵發燒被竄改體溫

江啟臣爆：小兵發燒被竄改體溫

下船沒量體溫！蔣萬安質疑敦睦艦「沒照規定走」

下船沒量體溫！蔣萬安質疑敦睦艦「沒照規定走」

嚴德發坦承「沒有管制」：敦睦艦隊228連假有官兵下船放假

嚴德發坦承「沒有管制」：敦睦艦隊228連假有官兵下船放假

關鍵字：

台水經濟部立法院

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面