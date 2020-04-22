梅根、哈利宣戰4媒體！挑「女王生日前一天」開戰　白金漢宮驚：完全說不聽

▲ 英國哈利王子與妻子梅根宣布封殺部分媒體。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）卸下王室成員身份後，又以「寫出歪曲、造假和無理侵入的故事」為由，致函4間英國媒體，表明日後不會再接受這些媒體的訪問。對此，一名王室消息人士就透露，哈利夫婦倆在決定「封殺」媒體前，根本沒有先告知過哈利父親查爾斯（Prince Charles）王儲，「他們完全不接納我們的意見就直接行動，這讓整個白金漢宮所有人都感到震驚。」

▲ 哈利夫婦沒有事先告知查爾斯王儲，就直接下決定。（圖／路透）

綜合外媒報導，哈利夫婦20日宣布停止與 《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）、《快報》（Express）和《鏡報》（Mirror）這4家英國媒體合作。這讓不少與女王親近的人都感到相當憤怒，因為哈利上周末從洛杉磯新家打電話給女王時，只是稍微提了一下這項計畫，但沒有告知具體細節，就下來就偏偏選在在女王94歲誕辰的前一天晚上，對外大肆宣揚自己的決定。

英國編輯人協會（Society of Editors）執行理事莫瑞（Ian Murray）痛批，「雖然哈利夫婦總是說，他們支持新聞自由，但最後卻限制了言論，顯然他們已經挑選好要和那些媒體合作，然後忽略那些媒體了，這無疑是給了世界各地的富豪和王室一個壞榜樣，大家都可以學習他們，去挑選自己能接受的媒體，然後去攻擊他們不喜歡的媒體。」

▲ 哈利夫婦選在女王生日前一天宣布，讓女王身邊不少人相當不滿。（圖／路透）

莫瑞補充，「他們可能說自己是被某些不實報導嚇壞了，也可以對報導中的特定要素表達反對。他們大可透過其他更實際的行動來表達自己的訴求，但不應該是選擇逃避自己的頭銜、躲避成千上萬的讀者。」

王室前新聞秘書阿比特（Dickie Arbiter）也提到，「哈利夫婦選擇的時間點實在有夠糟。目前全英國正深陷新冠肺炎危機時，不少人飽受病毒折磨，失去了心愛的親人。大家顧好自己都來不及了，根本不關心他們抵制那些媒體。」

阿比特說到，就連女王也會受到放大檢視與批評，她每次還是虛心的接受，將這是為公眾人物理所當然的一部份，哈利夫婦卻無法承受，「我想，哈利或許有聽取好萊塢型人士面對負面新聞的建議，但這對於他們在媒體面前的形象提升一扁幫助都沒有。」