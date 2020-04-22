他驚爆「南北韓即將開打」！確切日期嚇壞網：是我的生日呀

▲ 網友稱，23日北韓將發射武器落入南韓市區，將建築物炸成灰燼。（示意圖／朝中社）

實習記者羅明輝／綜合報導

北韓領導人金正恩近日驚傳在接受心血管手術後病危，消息一出引發全球熱議，更有人推測，他31歲的胞妹金與正可能會成為「接班人」人選。就在金正恩的謠言滿天飛的同時，南韓一個大學生匿名交流專，頁近日也出現一篇詭異的「預測文」，聲稱「第二次南北韓戰爭」將在4月23日爆發，引發網友強烈關注，短時間就在各大討論區瘋傳。

根據韓媒Dispatch報導，南韓匿名交流臉書專頁「전대숲 - 전국 대학생 대나무숲1」 在21日上午5點貼出了一篇文章。只見這名投稿人一開頭就寫道，「在2020年4月23日凌晨，第二次南北韓戰爭將會爆發，一直到白頭山噴發後才會休戰。因為警報通知的太晚，北韓核彈落入市區，所有的建築物和民眾都化為了灰燼。」





▲ 網友預言23日將發生「第二次南北韓戰爭」 。（圖／翻攝「전대숲 - 전국 대학생 대나무숲1」粉絲專頁）

「請大家最好在21日就趕快收拾行李離開南韓，如果無法疏散，也至少買個防毒面具或是可以遮住整個臉部的物品，以防備北韓所噴灑的化學武器」投稿人提到，「無論如何，我都希望能救到大家，可能這瞬間大家覺得我是騙子，但萬一我的話成真了，那就攸關各位的生存問題了！」

雖然大部分網友看完文章後，都不相信馬上就會有戰爭發生，紛紛在下面開玩笑的留言：「那我必須吃最愛的漢堡跟炸雞作為最後一餐了…」、「明天是我的生日呀，不能延後嗎」、「我的薪水25號才發耶」、「動物森友會那天要更新耶，不可以！」

不過，還是有不少網友因為貼文而感到恐慌，在南韓最大的入口網站Naver上發問「會不會是真的啊？我好害怕」、「戰爭來了我該怎麼辦…」。

對此，南韓國防部稍早特別發表官方立場稱，「目前北韓沒有明顯的異常動作。事實上，據我們的觀察，發生戰爭的的可能性幾乎是0」。另外，青瓦台方面也補充，「金正恩目前正與下屬一起待在首都外的地方」。

▼ 外傳金正恩手術後身體狀況不佳。（圖／路透）