聯合國疫苗決議案「強調WHO領導角色」　美國太慢出手未能擋下

▲聯合國徽標。（圖／路透）



文／中央社

聯合國大會通過決議，要求讓各國公平取得未來2019冠狀病毒疾病的疫苗，但外交官透露，決議案看似一致通過其實純屬僥倖，因美國其實反對提案，只是太晚出手罷了。

193個會員國的聯合國大會昨天一致通過墨西哥發起的決議案，要求未來任何對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疫苗，取得管道都應「平等、有效且即時 」。 但這項不具約束力的決議案，卻因另一個原因惹惱美國：文中強調世界衛生組織（WHO）「至關重要的領導角色」。

冠狀病毒在美國所造成的確診、死亡病例高居全球第一。美國總統川普先前痛批世衛，說病毒在中國發跡之後，世衛未採取更多行動遏止疫情。決議案文本是在大會通過之後3小時才公開，拖了這麼久很不尋常。

外交官告訴法新社，這是因為美國事後才試圖出手攔阻，當然沒有成功。聯合國大會涵蓋所有會員國，且沒有否決權，不同於安全理事會的英國、中國、法國、俄羅斯與美國5強可出手阻攔。聯合國大會一般透過共識或多數表決通過決議案， 投票時會公開顯示在電子板或秘密舉行。

但冠狀病毒疫情期間，聯合國大會改變做法，5月底前都避免在紐約聯合國總部召開需要親自出席的議會。根據臨時措施，一國提出決議案文本後，數天內任何成員國都可以提出反對，相當於否決權，但假如這段期間大家均保持沉默，決議案就算通過。

不過，外交官透露，美國沒有在昨天的最後期限前打破沉默，而是事後才試圖提出反對。一名外交官告訴法新社：「有一個代表團想在沉默期後打破沉默」；另一位外交官證實這個國家是美國。