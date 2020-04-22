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大立光擬發現金股利每股79元　創掛牌新高

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▲▼大立光股東會會後記者會-林恩平。（圖／記者周宸亘攝）

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）今日公布股利，預計每股將發現金股利79元，超越2017年的前高72.5元，預計將發放105.97億元，每股現金股利及發放總金額創掛牌以來新高。

以大立光去年每股盈餘（EPS）210.69元計算，現金配發率僅37%，以今日股價3680元計算，殖利率為2%。

請繼續往下閱讀...

大立光今日同時取得位於台中工業區新建廠房（西屯區安和段234地號）的廠務工程及設備，斥資近13.78億元；以及無塵室空調工程及設備，花費達10.05億元。

因大立光去（2019）年因高階機種導入多鏡頭趨勢，加上主力客戶iPhone 11大賣，加上市場占有率高等因素，營營收、營業毛利、稅後淨利、每股稅後盈餘均創歷史新高，加上大立光手上滿手現金，以第一季財報揭露約當現金高達849.2億元，也因此法人關切，大立光是否考慮提高現金股利配發。大立光執行長林恩平對此表示，內部有在討論，今日公布現金股利創高，符合市場預期。

大立光去年合併營收為607.45億元，年成長21.61%；營業毛利為419.43億元，年成長22.1%；毛利率為69.05%，年增0.27個百分點；營業淨利為365.06億元，年增23.28%；稅前盈餘為365.8億元，年成長17.26%，稅後盈餘為282.62億元，年成長15.97%，每股盈餘為210.69元。

大立光第1 季營收金額為132.1億元，季減28.02%，年增34.52%；單季毛利率為 69.8%，季減1.25 個百分點，年增5.63 個百分點；稅後純益為 67.2 億元，季減17%，年增33%；每股盈餘為50.1元。

然而大立光對第二季展望看法不妙，林恩平表示，預期4月業績比3月下滑，5月又比4 差；且整體季稼動率將下滑。

大立光將於6月10日舉行股東會，屆時將公布營業報告、監察人查核報告、員工及董監酬勞分派情形、現金股利等事項，按往例，將於會後召開記者會說明年度展望及產業最新動態。
 

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