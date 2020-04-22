9歲女童玩電纜「被吊上15m高空」　小腳狂踢呼救…工人搬床逼跳！

▲9歲女孩因為玩電纜意外被吊上高空。（圖／翻攝自推特影片）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼爪哇島日前在維修電纜工程時，發生一起離奇的意外，電纜工人在維修當下將高壓電纜降低，未料竟有一名9歲女童因為好奇抓著電纜玩耍，最後竟被一路懸吊至少15公尺高空，她大聲呼救引起工人與路人的注意，眾人都被嚇傻，最後趕緊找來彈簧床放置下方避免小女孩受傷。

近日一段在印尼社群網站上被轉發多次的影片，9歲女童因為玩電纜，沒想到在工人維修之後，重新把電纜升回原本的高度，至少離地面15公尺，而小女孩來不及鬆手，就被懸吊到高空，嚇得她趕緊呼救「放我下來！」一旁的工人趕緊跟附近居民求救。

工人與居們搬來一張床墊放在女孩下方，希望她在掉落時可以減少傷害，最後小女孩掉落在床上，被緊急送往醫院檢查，所幸僅有輕傷。影片中可以聽到女孩大喊「我快要撐不住了、我想下去。」這段影片被觀看超過百萬次，不少網友也質疑影片的真實性。

發生事件的爪哇省唐格朗縣Curug區當局則出面表示，確實有接獲這樣的報案，目前小女孩身體狀況良好，未來將會告誡施工單位，特別要注意維修工地附近是否有小孩，避免類似的情況再發生。