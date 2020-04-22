夏普請求美國ITC啟動調查　狀告咸陽彩虹光電等公司專利侵權

▲夏普。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）今（22）日宣布，美國時間4月21日對咸陽彩虹光電科技有限公司（CHOT）、 TPV Technology Limited及其子公司（TPV）及VIZIO, Inc.，向美國國際貿易委員會（ITC）提告專利侵權，促請ITC依美國1930年關稅法第337條啟動調查，預計一般會在30日內決定是否立案。



夏普提告主張，CHOT所製造的液晶面板，以及TPV及其子公司的行為，侵害夏普所擁有的美國專利號7245329、7372533、8022912、8451204及8847863等五件專利中一個或多個請求項，而該等專利係與液晶顯示裝置的聚合物穩定配向、薄膜電晶體與廣視角技術相關。

夏普表示，請求ITC啟動專利侵權調查，並發布限定排除命令以禁止CHOT侵權產品及使用CHOT侵權面板的產品進入美國，同時發布停止命令以禁止CHOT於美國宣傳及銷售侵權產品，直至夏普專利期間屆滿為止。

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夏普強調，過去及現在均持續大量投資，包含其美國員工耗費無數時間，開發並推進液晶技術以供市場所用，40多年來夏普是公認的創新先驅，並在美國、日本及中國大陸取得超過一萬件顯示相關專利，其中包含多個核心顯示技術。