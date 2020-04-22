情侶出海「與世隔離25天」　上岸發現世界被疫情改變：沒有人告訴我們！





▲情侶在疫情全球大流行前出海，如今上岸才發現世界大變。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情重創義大利，造成183,957人確診24,648人身亡，一對義大利裔情侶剛好在疫情爆發前出海環遊世界，在海上航行25天完全沒和外界有任何接觸，如今想靠岸時才發現世界已經被這個他們從未聽過的流行病給改變。

英國BBC報導，居住在英國曼徹斯特的義大利裔情侶埃琳娜(Elena Manighetti)與奧斯本(Ryan Osborne)，上月從大西洋中的加那利群島(Canary Islands)航行至加勒比海，當時他們還沒聽說過疫情的事情，而在海上航行的25天又與外界鮮少接觸，直到上月中旬計畫在某一小島暫時停靠時，才發現該島因為「世界上正在流行的一種流行病」而關閉。

埃琳娜表示，出發前她曾告訴親友，和她聯繫時不要告訴她任何壞消息，所以她對於新冠肺炎完全一無所知，「2月時我們聽說中國有一種病毒，但是我們所能獲得的訊息有限，我們以為等到25天後抵達加勒比海時，那應該也結束了，然而靠岸時才知道不但沒有結束，而且還演變成世界大流行。」

埃琳娜表示，「我們原本試著在加勒比海上的法國領土著陸，然而我們抵達時發現所有邊界都被關閉」，不過當時她與男友仍沒有感受到疫情的嚴重性，以為港口只是為了預防才會關閉，直到後來在格瑞那達(Grenada)停靠，手機連上網後才真正明白世界發生了什麼事。

原本計畫前往聖文森(Saint Vincent and the Grenadines)與朋友會合的埃琳娜，被告知雖然過去這段期間她沒到過義大利，但由於她是義大利人很有可能會被拒絕入境，幸好船上的GPS有全程記錄他們的航程，證明他們不但完全沒去義大利，而且還在海上隔離了25天，最後才終於成功上岸。

來自倫巴底大區的埃琳娜坦言，當她得知疫情時最擔心的就是家人，因為她的家鄉是義大利疫情最嚴重的地區之一，「我看到很多相關報導，殯儀館被塞爆、遺體無法地方可以安置，這些事情讓我很震驚，幸好我的家人很安全，但很多我長年認識的人都死了」，目前人在聖文森的他們雖然安全，但不曉得自己還能在這裡待多久，希望能在6月颶風季節前離開，繼續向北旅行。

This is a fascinating story.



Ryan Osborne and Elena Manighetti - who is from the worst hit region of Lombardy in Italy - had no idea about coronavirus because they’d spent the month sailing from the Canary Islands to the Caribbean. https://t.co/4BMQYkq8jK — Daniel Rosney (@DanielRosney) April 21, 2020

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