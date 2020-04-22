傳金正恩有一名7歲私生子　接班人之爭將變得非常複雜

▲北韓領導人金正恩。（圖／朝鮮中央電視台）

國際中心／綜合報導

韓國《朝鮮日報》報導， 外界目前盛傳北韓領導人金正病危。在接班體制實際上是「家族世襲」的北韓，一旦金正恩撒手人寰，繼承權力的第一順位將是金正恩的子女。

截止目前為止，金正恩到底有幾名子女，外界仍不清楚。但韓國情報機構認為，金正恩與夫人李雪主之間育有3名子女。2017年8月，韓國「國家情報院」在國會情報委員會上報告說：「李雪主可能在2月時生下第三胎。」

據傳李雪主2009年結婚後，分別於2010年和2013年先後生產。據NBA前球員羅德曼曾透露說，金正恩二女兒叫「李主愛」(譯音)。有專家推測，李雪主的頭一胎是兒子。但北韓方面並未正式 公開她的第一胎和第三胎子女的性別和姓名。

韓國「國策研究所」一名專家說：「金正恩和李雪主如果有女無子，繼承體系可能會出現問題。」另有一種說法是：金正恩還有一名私生子。

本月21日，脫北者出身的「未來韓國黨」國會議員池盛浩(譯音)引述了解北韓內情的消息人士的話說：「金正恩的繼承者，究竟有幾個具有資格，目前還不清楚。」但他又說：「金正恩和李雪主育有3女。但他跟其他女性育有一名7歲左右的兒子，繼承體系可能變得非常複雜。」相關影片請看這裡