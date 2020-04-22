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精準定位、生物辨識、影像訪談居家檢疫者　工研院研發「智慧關懷居家管理系統」

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▲精準定位、生物辨識、影像訪談居家檢疫者　工研院研發「智慧關懷居家管理系統」。（圖／工研院提供）

▲左起為工研院資訊與通訊研究所所長闕志克、工研院副院長張培仁、工研院資訊與通訊研究所組長李國徵。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（22）日發表 「智慧關懷居家管理系統」，主要是透過高精準定位、生物辨識本人等數位防疫科技，利用系統自動排程訪查居家檢疫者，減輕里長、里幹事與警察等第一線防疫人員的負擔，甚至可以降低定位誤差，將原本百公尺以上的範圍縮小至10公尺內。

工研院副院長張培仁表示，為了避免疫情擴散，全世界每10人中就有4人的行動受到限制，顯示各國政府極需要數位科技，協助落實隔離措施，工研院研發的「智慧關懷居家管理系統」提高定位的精準度，減少定位誤差降低誤報，讓第一線的防疫人員不會因為誤報而疲於拼命。

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張培仁指出，目前工研院已完成相關技術研發於院內做測試，並將與新竹縣市政府進行場域驗證，持續功能優化後，將可強化現有系統的功能，與現行系統相輔相成互補銜接，未來 完成實際場域驗證，也歡迎有興趣的縣市參與。

張培仁說明，工研院研發的「智慧關懷居家管理系統」，結合台灣資通訊的優勢，可透過遠距進行居家監測與管理，不僅定位準確，避免誤判，還會自動撥電話訪查，減輕里長、里幹事與警察的負擔。智慧關懷居家管理系統。

張培仁補充，「智慧關懷居家管理系統」具備四大特色，包括「高精準定位」融合多元感測資訊提升定位精準； 「高強度人員確認」結合手機內建生物辨識確保本人接聽；「積極維護用戶高隱私」僅在手機APP不會儲存資料，檢疫期滿主動清除；「高便利性」則是系統擴充性大且可雙向回報。

▲精準定位、生物辨識、影像訪談居家檢疫者　工研院研發「智慧關懷居家管理系統」。（圖／工研院提供）

▲工研院發表「智慧關懷居家管理系統」。（圖／工研院提供）

張培仁分享，根據現行居家檢疫管理系統遇到三大問題，人力勞役成本高、定位誤差高、手機APP維運成本高，以居家檢疫者為例，里長、里幹事、警員、民政人員都是政府防疫的重要第一線，更是24小時on call進行居家檢疫關懷或訪查。

張培仁強調，現行採用手機基地台定位，容易有幾公尺至數百公尺誤差值，導致警員出動訪查的誤報時有所聞，甚至有些防疫手機APP常須軟體更新，不僅對手機APP的維運者來說，造成得針對各手機版本測試更新的成本壓力，也造成居家隔離或居家檢疫的民眾在使用上的困擾。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克說明，「智慧關懷居家管理系統」是一款多功能的APP，居家檢疫或隔離者透過手機下載APP後，就會進行定位，以結合基地台、GPS、Wi-Fi、陀螺儀等感測資訊，辨識受測者在室內活動或為戶外移動。

闕志克補充，透過工研院測試數據，導入「智慧關懷居家管理系統」，相較單一感測資訊，可以提高定位精準，而民眾登入APP時，隨後會透過手機裝置端的生物辨識介面，例如人臉辨識、指紋等進行本人認證與辨識，並在系統訪談過程中也加上影音功能，保留後續影音辨識的彈性。

闕志克分享，「智慧關懷居家管理系統」還提供類似電子版里長/里幹事的功能，利用系統的自動排程撥號功能，即可進行關懷訪談，透過其雙向通報機制，不僅可讓系統自動撥號訪查、檢疫者主動報告系統，減少人工查核負荷，降低對民眾生活干擾。

闕志克強調，透過工研院自主研發技術「虛擬化APP服務平台」，後端可集中控管APP版本，資料更新僅需要修改一次，就可適用所有手機版本，使用端用戶也無需頻繁更新APP，而且現行地方政府提供許多防疫關懷協助，像是收垃圾、送餐、視訊診療等，預計未來APP可連結更多相關服務。

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