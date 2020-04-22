台電搶攻防疫宅經濟　退役電桿打造LED文創燈具吸睛

▲台電文創將用於線路絕緣的廢棄陶瓷礙子，與設計師聯名，結合漂流木製作LED燈座，其中呼聲爆棚的小宇宙燈座，5月也將首度限量開賣。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

防疫拉長戰線，台電公司今（22）日表示，攜手曾為晶華集團、承億文旅設計燈具的文創團隊，將電桿回收木料製成木橫擔LED床頭閱讀燈，搶攻防疫宅經濟商機。

台電表示，木橫擔是設在電桿上用於架電線、支撐礙子的重要材料，因木頭抗腐蝕性佳，仍可見於少數沿海鹽害嚴重地區，回收再利用後，與曾獲日本Good Design設計大賞與國內金點設計獎台灣知名木質燈具設計品牌META Design聯手，結合木橫擔廢棄材料打造環保概念燈具，並以木橫擔的物料管理編號「E010」為名。

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▲台電文創將用於線路絕緣的廢棄陶瓷礙子，與設計師聯名，結合漂流木製作LED燈座，其中呼聲爆棚的小宇宙燈座，5月也將首度限量開賣。（圖／台電提供）

台電指出，早期電桿多使用木製橫擔，現多改為製程及取得皆容易的金屬製輕鋼橫擔，惟台中、彰化與雲林等沿海地帶秋冬季易受鹽害引起鏽蝕、電流洩漏等風險，部分仍須仰賴抗腐蝕能力較佳的木橫擔，一般約5至10年需定期更換，目前每年約退役1000支木橫擔，過去還需編列預算請廠商清運，現則結合循環經濟推台電文創品，讓退役材料能有充分發揮的第二生命。

此次與台電文創合作的META Design團隊具30年燈具製造經驗，META品牌總監鄭遠揚說，以回收木橫擔製作LED床頭閱讀燈，因每根木料使用情況、風化程度都不同，從取材到設計製作，花了不少時間研究，希望兼顧材料原味與再利用後的產品完整性，光是製作一盞成品就需經過至少45道工序，比用全新材料製作更困難。

台電表示，穩定供電與兼顧環保為本業，如今更近一步藉台電文創實踐循環經濟，利用回收木橫擔製作的E010 Whims LED床頭閱讀燈，今起在台電文創電商平台正式上線(www.tpcreativego.com)，歡迎民眾一同響應「防疫宅經濟」，詳情與最新資訊亦可見台電文創FB和IG。